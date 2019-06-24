Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку

С просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину Юнус-бек Евкуров. Он возглавляет республику с 2008 года.

О своей отставке Юнус-бек Евкуров объявил в телеобращении, показанном по ингушскому телевидению, сообщает ТАСС.

"Я свой выбор сделал, — заявил глава республики. — Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину, я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики".

Отставка Евкурова досрочная. Его полномочия по третьему сроку истекали только в 2023 году.

Юнус-бек Евкуров призвал общественность Ингушетии набраться мужества и признать, что власть, общественные и религиозные силы в Ингушетии разобщены.

"Каждый из нас стоит перед выбором — личные интересы или интересы республики. И каждый, я подчеркиваю, — добавил Евкуров, — каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами".

В декабре 2018 года Евкуров утверждал, что не намерен досрочно покидать пост главы Ингушетии. Он отмечал, что разговоры о его отставке пошли через полгода после того, как он возглавил регион.

"Я работал и буду работать. Когда глава государства скажет, напишу заявление и уйду с работы", — отмечал он.

В октябре 2018 года Юнус-бек Евкуров подписал соглашения о границе с Чечней. После этого тысячи митингующих потребовали его отставки.

20 лет назад группа российских десантников взяла под контроль аэропорт Слатина в Косово. Рейдом российских миротворцев на Балканах руководил Юнус-бек Евкуров. На телеканале "Россия 1" 12 июня 2019 года прошла премьера фильма "Балканский рубеж" об этих событиях.