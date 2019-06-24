Трамп вводит жесткие санкции против Хаменеи

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписывает указ о введении "жестких санкций" против Ирана, они будут направлены против верховного лидера страны Али Хаменеи​​, передает РИА Новости.

Глава Белого дома пояснил, что Вашингтон продолжит давить на Тегеран, чтобы последний не имел возможности создать ядерное оружие.

Ранее вице-президент США Майк Пенс сообщил журналистам, что санкции вводятся как ответ на то, что Иран сбил американский беспилотник, а также напал на два танкера в Оманском заливе — Front Altair и Kokuka Courageous.

Иран отрицает свою причастность к гибели танкеров. Представитель министерства иностранных дел страны Аббас Мусави заявил, что США уже ввели столько санкций, что вряд ли еще что-то осталось неиспользованным. В свою очередь, иранский президент Хасан Роухани подчеркнул, что потенциал давления Вашингтона на Тегеран иссяк и что ситуация в стране по сравнению с 2018 годом улучшилась.