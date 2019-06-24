Несовершеннолетнего поджигателя церкви признали невменяемым

Суд в Карелии освободил от уголовной ответственности 16-летнего поджигателя Успенской церкви, признав его невменяемым.

Ранее сообщалось, что в августе 2018 года несовершеннолетний совершил поджог уникального храма XVIII века, который считался одним из символов региона. В результате преступных действий историческое сооружение сгорело почти дотла. В отношении подростка было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно материалам уголовного дела, несовершеннолетний имел психическое расстройство. Поджог он совершил в невменяемом состоянии.

С учетом заключения комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов суд вынес постановление об освобождении несовершеннолетнего от уголовной ответственности. В отношении 16-летнего юноши будут применены принудительные меры медицинского характера. Его отправили в стационарные условия специализированного типа, где окажут психиатрическую помощь. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Республики Карелия.