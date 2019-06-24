На месте падения немецкого истребителя обнаружено тело

Спасатели нашли останки человека рядом с местом падения одного из истребителей Eurofighter Typhoon. Предположительно, это погибший пилот.

Напомним, два истребителя ВВС Германии столкнулись в районе озера Мюриц, что на севере страны. Оба пилота успели катапультироваться. Один из них найден живым. Как уточняют местные СМИ, боевые машины упали в безлюдных местах: в лесу и в поле. На местах крушения вспыхнул огонь, однако пожарные быстро его потушили.



Военные уточняют, что самолеты Typhoon летели на учебное задание и не были вооружены. Однако жителям региона рекомендуют не приближаться к обломкам боевых машин, пишет агенство ТАСС.

По данным из открытых источников, всего построено 558 истребителей Eurofighter Typhoon. Как минимум 9 из них были потеряны в авиакатастрофах.

Многоцелевой истребитель Typhoon – совместная разработка компаний BAE Systems, Airbus и Leonardo. Известна эта боевая машина, прежде всего, благодаря инцидентам и скандалам, связанным с ней. Так, например, в 2015 году у одного из самолетов при взлете отвалился топливный бак. В 2017 году австрийские ВВС пожаловались, что им поставили Typhoon, на которые производитель не установил целый ряд важнейших систем, поэтому машины оказались просто не готовы к воздушному бою.

В 2018 году испанский Typhoon случайно запустил ракету над Эстонией. Обошлось без жертв.