Каролина Плишкова обыграла Маргариту Гаспарян во втором круге турнира в Истбурне

Чешская теннисистка, третья ракетка мира Каролина Плишкова во втором круге турнира в Истбурне в двух сетах за один час семь минут обыграла представительницу России Маргариту Гаспарян со счетом 6:3, 6:3.

Чешка шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11, а у Гаспарян, занимающей 61-е место в рейтинге WTA, два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк из двух.

Таким образом, Плишкова вышла в третий круг турнира, где сыграет с победительницей противостояния Маркета Вондроушова (Чехия, 16) – Элиза Мертенс (Голландия, 21),