Милан и Кортина-д'Ампеццо в 2026 году примут зимние Олимпийские игры

Итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо в 2026 году примут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры, об этом на 134-й сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне заявил глава организации Томас Бах.

"Мы можем рассчитывать на выдающуюся Олимпиаду в стране с богатыми традициями зимних видов спорта, – сообщил Бах, слова которого приводит ТАСС. – Итальянских болельщиков вместе с опытом организаторов помогут создать идеальную атмосферу для лучших спортсменов мира".

Стоит отметить, что для Италии эта Олимпиада станет четвертой. Ранее Игры дважды проходили зимой – в 1956 году (Кортина-д'Ампеццо) и в 2006 году (Турин), а также единожды летом – в 1960 году (Рим).