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Беспорядки в Тбилиси 48 минут назад
"Сами себя наказывают": как на Грузии отразится антироссийское настроение
В Кремле сегодня назвали главное условие отмены "туристического эмбарго" в отношении Тбилиси: возвращение ситуации в Грузии в нерусофобское русло. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что политического конфликта между странами нет, речь идет только о безопасности граждан. Антироссийские лозунги обойдутся Грузии, по оценке отельеров и рестораторов, минимум в 750 миллионов долларов только нынешним летом. Власти уже пошли на уступки митингующим и согласились на переход к пропорциональной системе парламентских выборов. Но оппозиция требует отставок. А из соседней Украины зовет соратников на баррикады экс-президент Саакашвили, объявленный на родине в розыск.
В Тбилиси дождливо и это омрачает радость митингующих. Сегодня Бидзина Иванишвили, лидер правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", человек, который, по сути, управляет страной, пообещал, что выполнит одно из требований — поменяет выборное законодательство:
— Наша политическая команда готова по завершению текущей сессионной недели начать расширенные консультации с парламентскими и непарламентскими политическими партиями.
Предлагается выбирать депутатов только по партийным спискам, без мажоритарных округов, а пятипроцентный барьер убрать вовсе, то есть в парламент сможет попасть любая, даже микроскопическая партия. Такие как раз и митингуют.
"То, что случилось сегодня, уступки, на которые пошло правительство, является достижением всех участников акции протеста, патриотов Грузии и объединенной оппозиции. Но битва еще не выиграна", — прокомментировал лидер объединенной оппозиции Григол Вашадзе.
Что делать дальше, диктует, сидя на Украине, беглый президент Саакашвили:
— Акции должны продолжаться, они должны перекинуться на все крупные города и села Грузии. И они не закончатся, пока требования народа не будут услышаны.
И вот уже протестующие не только у парламента — на машинах они едут к зданию Министерства внутренних дел. И пикетируют канцелярию — так здесь называется офис премьер-министра. Казалось бы, внутригрузинские дела, но и на митингах, и вообще в стране антироссийская истерия нарастает.
Сеть кинотеатров Cavea, крупнейшая в Грузии, приостановила сеансы на русском языке. Вот женские сапоги из российских паспортов от популярного дизайнера Демны Гвасалии. А это — русофобские футболки на игроках "Торпедо" из Кутаиси, тбилисского "Локомотива" и "Рустави". Европейский футбольный союз, который штрафует клубы за любые изменения в форме, на этот раз нарушения будто не заметил.
"Учитывая тот факт, что данные события произошли во внутреннем соревновании, любые дальнейшие дисциплинарные меры попадают под юрисдикцию соответствующих органов Грузинской футбольной федерации", — говорится в сообщении УЕФА.
Кафе "Ezo" в грузинской столице на входе повесило объявление: те, кто считает Россию врагом — заходите, в противном случае — ищите другой ресторан. Плоды такой откровенно антироссийской позиции хорошо видны. Центр Тбилиси, обеденное время, а в заведении ни одного человека.
Сами себя наказывают: в грузинских отелях в разгар сезона — повальная отмена бронирования. Фактически потеряв российский туристический поток, власти пытаются восполнить его путешественниками из других стран — ролик, зазывающий в Грузию, разместили на страницах посольств в Дании и США. Но датчане и американцы даже не значатся в статистических выкладках грузинского туристического ведомства. А вот россиян здесь отдыхало не меньше полутора миллионов человек в год — это устойчивое первое место в рейтинге.
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