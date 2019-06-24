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Раскол в православном мире 20 минут назад
ПЦУ: разборки украинских раскольников становятся более ожесточенными
Разборки украинских раскольников сегодня окончательно превратились в передел имущества. Подчиненные Константинополя лишили своего бывшего почетного руководителя лжепатриарха Филарета всех полномочий по управлению. А заодно объявили, что все храмы и монастыри, ранее относившиеся к так называемому Киевскому патриархату, теперь должны подчиниться их собственной религиозной структуре. И новые атаки становятся все более ожесточенными.
Новая раскольничья ПЦУ в методах отъема храмов у верующих от старого Киевского лжепатриархата ничем не отличается. В селе Постойном в Ровенской области сторонники Епифания также бьют женщин и стариков, как и прежде по всей Украине это делали сторонники Филарета. Златоглавый храм у православных отняли еще весной, теперь прогнали священника из церковного дома.
"Угрозы были мне и моей семье, и я был вынужден забрать детей из этого дома", — рассказывает священник.
Продолжая издеваться над настоящими православными, лидеры раскола начали портить кровь и друг другу. В ответ на так называемый собор, который Филарет провел во Владимирском храме, Епифаний собрал свой синод в митрополичьем доме Софии Киевской.
"Как бы один на другого не пошел и не начали бы за бороды тягать", — говорит самозванный Епископ Евстратий, перебежчик от старого лжепатриарха Филарета к молодому лжемитрополиту Епифанию. Он озвучил итоги синода: Филарет больше не управляющий Киевскими приходами раскольников, и, пожалуй, главное, Филарет больше не имеет права распоряжаться имуществом бывшего Киевского лжепатриархата.
"Владимирский собор и все другие храмы и монастыри, и Киева, и всей Украины, в составе Православной церкви Украины. И поскольку митрополит Епифаний — непосредственный управляющий приходами города Киева, соответственно, он и есть епархиальный архиереей для Владимирского собора", — сообщил Евстратий (Иван Зоря).
Очевидно, Филарет эти решения Епифания проигнорирует. Для старого лжепатриарха новый лжемитрополит — ставленник турецкого патриарха Варфоломея. Еще до вручения раскольникам томоса бывший президент Порошенко обещал стамбульским священникам двадцать храмов и монастырей на Украине, но до провала на выборах успел отдать Стамбулу только старинный Андреевский собор. Новый президент Зеленский обещания предшественника выполнять не спешит, и Филарет, скорее всего, решил сохранить "раскольничью" недвижимость за собой:
— Мы с 1992 года существуем, а они — с 2018. Так кто от кого откололся? Конечно, они от нас. Откалываются, но вернутся.
Без недвижимости и спонсоров, которые до сих пор остаются с Филаретом, Епифаний оказывается в очень затруднительной ситуации. Украинские газеты пишут, что Стамбул требует со своего лжемитрополита до двадцати восьми миллионов долларов так называемого налога — плата за томос: без пожертвований и без господдержки новый главный раскольник такую сумму не осилит. И, скорее всего, новая волна нападений на настоящих украинских православных — это борьба Епифания за деньги для стамбульскго патриарха.
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