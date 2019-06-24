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Конфликт США и Ирана 11 минут назад

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24 июня 201921:15 Александр Христенко

Унесенный ветром: новая "Буря в пустыне" может стоить Трампу кресла

Унесенный ветром: новая "Буря в пустыне" может стоить Трампу кресла

Санкции против Ирана еще не подписаны, но уже объявлены. Войны Вашингтон не хочет, но неповиновение его политической воле грозит Тегерану "невиданными разрушениями". В таком тоне Дональд Трамп говорит и с журналистами в Белом доме, и с американцами в своем Twitter, и с каналом NBC. А конкуренты по предвыборной гонке тут же взяли на вооружение агрессивную риторику 45-го президента, заявив, что новая "Буря в пустыне" рискует навесить на Трампа ярлык "унесенного ветром".

Отменив атаку на Иран в последний момент, Дональд Трамп не отказался от мысли напасть, например, вчетвером на одного. Он отправил на Ближний Восток своих посланников сколачивать "глобальную коалицию". Госсекретарь Майк Помпео посещает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, а советник по нацбезопасности Джон Болтон в Израиле грозит иранцам.

"Ни Иран, ни любой другой враждебный игрок не должен путать американскую сдержанность и благоразумие со слабостью. Никто не выдавал им лицензию на охоту на Ближнем Востоке", — подчеркнул советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Но Иран запретил охотиться Америке у себя, сбив беспилотник под названием Global Hawk ("Глобальный ястреб").

И некоторые в Белом доме особо тяжело перенесли утрату.

"В моей команде есть два типа людей. У меня есть голуби и есть ястребы, — поясняет президент США Дональд Трамп. – Джон Болтон – настоящий ястреб. Если бы было возможно, он сразу бы захватил весь мир".

Голуби Трампа, впрочем, тоже не миролюбивы. Предлагают не крушить, а душить Иран экономическими санкциями. 24 июня президент США ввел новые — против верховного лидера страны аятоллы Хаменеи.

"Сегодня я подписываю жесткие санкции в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи и его администрации. Эти санкции ограничат доступ ему и его ближайшему окружению к ключевым финансовым ресурсам, финансовым активам. Аятолла Хаменеи и его окружение не смогут избежать. Санкции являются пропорциональным ответом на провокационные действия Ирана. Мы продолжим давление до тех пор, пока иранский режим не прекратит опасную деятельность, не прекратит деятельность по обогащению урана для ядерного оружия и поддержку терроризма", — предъявил свой козырь в споре с Ираном Трамп.

Таким образом пытаются усадить Тегеран за стол переговоров, но там вновь продемонстрировали, что после разрыва Америкой ядерной сделки, говорить не о чем.

"Америке и ее банде следует знать, что Иран не поддастся на их угрозы, и будет стоять на своем и сопротивляться до тех пор, пока мы живы", — заявил вице-спикер иранского парламента Масуд Пезешкян.

"Смерть Америке", — кричат в ответ депутаты парламента Ирана.

Европа дает понять США, что в коалиции против Ирана участвовать не желает. В Тегеран отправился британский министр по делам Ближнего Востока Эндрю Маррисон и провел с иранцами, как заявил, конструктивные переговоры.

Представитель немецкого МИД Кристофер Бургер подчеркнул, что о планах США создать глобальную коалицию против Ирана в Германии узнали из СМИ. Франция также хочет не войны, а диалога.

- Европейцы считают, что иранцы не нарушали договор.

"Мне все равно, что думают европейцы. Они зарабатывают там кучу денег. У европейцев все в порядке — Франция продает Ирану машины. Мы очень добры к Европе. Мы заботимся о них. На НАТО мы потратили огромное, несоразмерное количество средств", — подчеркивает свою жесткость на этот раз уже по отношению к Европе президент США Дональд Трамп.

Раскол с Европой и угроза очередной войны — новые поводы для жесткой критики Трампа накануне президентских выборов. Не вышли из моды старые мотивы. Американские знаменитости, в том числе Роберт де Ниро и Стивен Кинг, снялись в ролике, где объявили президента лжецом и пособником враждебной России.

"Российское правительство атаковало нашу демократию, — заявили хором актеры. — Проще говоря, Трамп встал на сторону враждебной против США державы".

Трамп предложил всем перечитать доклад Мюллера и уяснить главный вывод, что никакого сговора не было.

Иран стал важной предвыборной темой в Америке, что не сулит миру ничего хорошего. Кандидаты в президенты здесь всегда в первую очередь соревнуются в брутальности.

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