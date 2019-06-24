Красивый, честный, строгий: ушел актер Андрей Харитонов

Революционер из "Овода" стал его визитной карточкой и билетом в большое кино. Сегодня не стало актера, сценариста и режиссера Андрея Харитонова. Зритель помнит его по ярким ролям в "Человеке-невидимке", "Тайне "Черных дроздов", в музыкальной ленте "Вольный ветер". В 1991-м Харитонов снял собственную картину "Жажда страсти", получившую массу призов. Под неизменные аплодисменты он выходил на сцену Малого и Театра нации.

"Мне везло постоянно. Вообще, все что со мной происходило серьезного и значимого, это случайным образом. Всё чудесным образом", — говорил он.

Слава пришла к нему очень рано. Андрею Харитонову едва исполнилось двадцать. Дебютная роль в кинофильме "Овод". И сразу всесоюзный успех.

"В нем была красота и благородство – сочетание крайне редкое. Он был такого аристократического склада человек", — сказал Глеб Панфилов, кинорежиссер, народный артист РСФСР.

"Был очень красивым, честным, строгим, хотя с большим чувством юмора", — отметила Инна Чурикова, народная артистка СССР.

Роли, казалось, сами шли в руки. Поклонницы засыпали мешками писем, а после выхода ленты "Тайна "Черных дроздов" счет влюбленных в Харитонова пошел на миллионы.

"Все поразились и красоте, и темпераменту этого молодого актера. И в общем было ощущение, что у него большое будущее", — говорит Елена Санаева, заслуженная артистка РСФСР.

"Его секрет в каком-то внутреннем свете. Теплоты такой человеческой. Отзывчивости. И он очень честно работал на сцене и в кино. Он полностью себя отдавал", — вспоминает Светлана Аманова, народная артистка России.

Чеканно-красивый, изящно-породистый, гипнотически страстный — отрицательный герой с внешностью ангела.

Он служил в Малом театре, много снимался в телеспектаклях. В 90-е тяжело переживал актерскую невостребованность, решил стать режиссером. Снял даже мистический триллер с Анастасией Вертинской "Жажда страсти". Фильм сравнивали с "Сиянием" Кубрика, называли "почти идеальным фильмом ужасов".

В 2018 году здоровье актера резко ухудшилось. Но он не потерял ни присутствия дух, ни веры в свое назначение.

"Все артисты поют, все артисты рисуют. Все артисты лепят из глины. Вы играйте. Я играю. Потому что зрителю нужен артист", — говорил он.

В одном из интервью Андрей Харитонов как-то сказал: "Я никого не предал, не сделал никому зла. Я получил главное — чистую совесть. И знаю главное — человек должен быть в гармонии с самим собой".