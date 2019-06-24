Новости Общество

Все видео этой рубрики
24 июня 201921:22 Дмитрий Кайстро

Красивый, честный, строгий: ушел актер Андрей Харитонов

Революционер из "Овода" стал его визитной карточкой и билетом в большое кино. Сегодня не стало актера, сценариста и режиссера Андрея Харитонова. Зритель помнит его по ярким ролям в "Человеке-невидимке", "Тайне "Черных дроздов", в музыкальной ленте "Вольный ветер". В 1991-м Харитонов снял собственную картину "Жажда страсти", получившую массу призов. Под неизменные аплодисменты он выходил на сцену Малого и Театра нации.

"Мне везло постоянно. Вообще, все что со мной происходило серьезного и значимого, это случайным образом. Всё чудесным образом", — говорил он.

Слава пришла к нему очень рано. Андрею Харитонову едва исполнилось двадцать. Дебютная роль в кинофильме "Овод". И сразу всесоюзный успех.

"В нем была красота и благородство – сочетание крайне редкое. Он был такого аристократического склада человек", — сказал Глеб Панфилов, кинорежиссер, народный артист РСФСР.

"Был очень красивым, честным, строгим, хотя с большим чувством юмора", — отметила Инна Чурикова, народная артистка СССР.

Роли, казалось, сами шли в руки. Поклонницы засыпали мешками писем, а после выхода ленты "Тайна "Черных дроздов" счет влюбленных в Харитонова пошел на миллионы.

"Все поразились и красоте, и темпераменту этого молодого актера. И в общем было ощущение, что у него большое будущее", — говорит Елена Санаева, заслуженная артистка РСФСР.

"Его секрет в каком-то внутреннем свете. Теплоты такой человеческой. Отзывчивости. И он очень честно работал на сцене и в кино. Он полностью себя отдавал", — вспоминает Светлана Аманова, народная артистка России.

Чеканно-красивый, изящно-породистый, гипнотически страстный — отрицательный герой с внешностью ангела.

Он служил в Малом театре, много снимался в телеспектаклях. В 90-е тяжело переживал актерскую невостребованность, решил стать режиссером. Снял даже мистический триллер с Анастасией Вертинской "Жажда страсти". Фильм сравнивали с "Сиянием" Кубрика, называли "почти идеальным фильмом ужасов".

В 2018 году здоровье актера резко ухудшилось. Но он не потерял ни присутствия дух, ни веры в свое назначение.

"Все артисты поют, все артисты рисуют. Все артисты лепят из глины. Вы играйте. Я играю. Потому что зрителю нужен артист", — говорил он.

В одном из интервью Андрей Харитонов как-то сказал: "Я никого не предал, не сделал никому зла. Я получил главное — чистую совесть. И знаю главное — человек должен быть в гармонии с самим собой".

Сейчас

19:12

Трамп вводит жесткие санкции против Хаменеи

19:06

Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку

18:57

Премьер Франции намекнул на отмену антироссийских санкций

14:45

Путин продлил санкции в отношении ЕС

13:13

Камера сняла сход селя на горнолыжный курорт в Сочи

11:30

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

10:15

Серия мощных взрывов прогремела на складе боеприпасов в Казахстане

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Сами себя наказывают": как на Грузии отразится антироссийское настроение

"Сами себя наказывают": как на Грузии отразится антироссийское настроение

44 минуты назад
Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку

Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку

2 часа назад
Одного из пилотов сняли с дерева на месте крушения истребителей в Германии

Одного из пилотов сняли с дерева на месте крушения истребителей в Германии

4 часа назад
Унесенный ветром: новая "Буря в пустыне" может стоить Трампу кресла

Унесенный ветром: новая "Буря в пустыне" может стоить Трампу кресла

6 минут назад
Снаряд угодил в машину с бежавшими из казахского Арыса жителями

Снаряд угодил в машину с бежавшими из казахского Арыса жителями

4 часа назад
Миллионного иска не будет: примирение Kinodanz и BadComedian

Миллионного иска не будет: примирение Kinodanz и BadComedian

4 часа назад
Топ-8 самых наркозависимых регионов России

Топ-8 самых наркозависимых регионов России

13 часов назад
Россия продала оружия за рубеж больше, чем планировала

Россия продала оружия за рубеж больше, чем планировала

6 часов назад
Пропавшие миллионы: директор Быстрицкой и ее сестра обвинили друг друга в страшном

Пропавшие миллионы: директор Быстрицкой и ее сестра обвинили друг друга в страшном

3 часа назад
Не стало актера Андрея Харитонова

Не стало актера Андрея Харитонова

21 час назад
Путин продлил санкции в отношении ЕС

Путин продлил санкции в отношении ЕС

6 часов назад
Летняя жара в Москве сменится осенним ненастьем

Летняя жара в Москве сменится осенним ненастьем

8 часов назад
ПАСЕ отказалась обсуждать доклад по MH17 и неуплату Россией членских взносов

ПАСЕ отказалась обсуждать доклад по MH17 и неуплату Россией членских взносов

7 часов назад
Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

20.06.2019 08:35
ПЦУ: разборки украинских раскольников становятся более ожесточенными

ПЦУ: разборки украинских раскольников становятся более ожесточенными

16 минут назад
ЕГЭ-2019 прошел спокойней, чем в прошлом году

ЕГЭ-2019 прошел спокойней, чем в прошлом году

32 минуты назад
Российский дзюдоист Арман Адамян завоевал золото Европейских игр

Российский дзюдоист Арман Адамян завоевал золото Европейских игр

51 минута назад
Милан и Кортина-д'Ампеццо в 2026 году примут зимние Олимпийские игры

Милан и Кортина-д'Ампеццо в 2026 году примут зимние Олимпийские игры

1 час назад
Дорога. Автомобиль. Девушка. Полный пердимонокль (видео с двойным дном)

Дорога. Автомобиль. Девушка. Полный пердимонокль (видео с двойным дном)

1 час назад
Несовершеннолетнего поджигателя церкви признали невменяемым

Несовершеннолетнего поджигателя церкви признали невменяемым

1 час назад
Премьер Франции намекнул на отмену антироссийских санкций

Премьер Франции намекнул на отмену антироссийских санкций

2 часа назад
В Белом доме нашли подозрительный предмет

В Белом доме нашли подозрительный предмет

2 часа назад
После признания в любви суд отложил жалобу на арест Абызова

После признания в любви суд отложил жалобу на арест Абызова

2 часа назад
Королеву Великобритании крысы выжили из дворца

Королеву Великобритании крысы выжили из дворца

3 часа назад
Пистолет "Удав" получит две новых модификации

Пистолет "Удав" получит две новых модификации

3 часа назад
Символ победы и надежды: Путин рассказал, как родилась идея возродить "Алые паруса"

Символ победы и надежды: Путин рассказал, как родилась идея возродить "Алые паруса"

5 часов назад
Николай Платошкин: украинская делегация в ПАСЕ сама вырыла себе могилу

Николай Платошкин: украинская делегация в ПАСЕ сама вырыла себе могилу

6 часов назад
Гафт рассказал, на кого никогда не напишет эпиграмму

Гафт рассказал, на кого никогда не напишет эпиграмму

6 часов назад
В США одобрили вторую "женскую виагру", но её безопасность под вопросом

В США одобрили вторую "женскую виагру", но её безопасность под вопросом

6 часов назад
Роман Бабаян назначен вместо Доренко главредом "Говорит Москва"

Роман Бабаян назначен вместо Доренко главредом "Говорит Москва"

6 часов назад
Европейские игры. Каменский завоевал серебро в стрельбе из винтовки

Европейские игры. Каменский завоевал серебро в стрельбе из винтовки

6 часов назад
Полуголый украинец застрял в люке вверх ногами, спасая чужой телефон

Полуголый украинец застрял в люке вверх ногами, спасая чужой телефон

6 часов назад
"Курск": стало известно, в каком виде фильм выйдет в российский прокат

"Курск": стало известно, в каком виде фильм выйдет в российский прокат

7 часов назад
Роскачество объяснило, как защитить машину от угона

Роскачество объяснило, как защитить машину от угона

7 часов назад
Какими жуткими были бы реальные девушки, если бы выглядели как диснеевские принцессы

Какими жуткими были бы реальные девушки, если бы выглядели как диснеевские принцессы

7 часов назад
Найден летающий переносчик супербактерий

Найден летающий переносчик супербактерий

7 часов назад
Россиян предупредили о новой атаке вируса-вымогателя

Россиян предупредили о новой атаке вируса-вымогателя

7 часов назад
После "Прямой линии" уволена заместитель губернатора Мурманской области

После "Прямой линии" уволена заместитель губернатора Мурманской области

8 часов назад
Помогите Сашеньке с пороком сердца

Помогите Сашеньке с пороком сердца

8 часов назад
Виртуальный земной шар покажет, где бы вы жили во времена динозавров

Виртуальный земной шар покажет, где бы вы жили во времена динозавров

8 часов назад
Избавить людей от боли в суставах сможет новая синтетическая смазка

Избавить людей от боли в суставах сможет новая синтетическая смазка

9 часов назад
"Сторожевой" медведь откусил руку пытавшемуся его покормить мужчине

"Сторожевой" медведь откусил руку пытавшемуся его покормить мужчине

10 часов назад
"Заряженное" кросс-купе Audi SQ8 получило мотор как у Bentley Bentayga

"Заряженное" кросс-купе Audi SQ8 получило мотор как у Bentley Bentayga

10 часов назад
Американка российского происхождения и ее дети найдены убитыми в Нью-Йорке

Американка российского происхождения и ее дети найдены убитыми в Нью-Йорке

18 часов назад
Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

19.06.2019 19:30