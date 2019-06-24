Сборная США обыграла команду Испании в 1/8 финала чемпионата мира среди женщин

В матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин сборная США на поле стадиона "Огюст Делон" во французском Реймсе обыграла национальную команду Испании со счетом 2:1.

У победителей дубль оформила Меган Рапино, забившая на седьмой и 76-й минутах встречах, а у испанок единственный мяч забила Дженнифер Эрмосо, отличившаяся на девятой минуте.

Таким образом, американки вышли в четвертьфинал турнира, где в пятницу, 28 июня сыграют с француженками.