Как Украина покидает ПАСЕ: последний перформанс Березы

Скандально известный украинский политик Борислав Береза в очередной раз нанес оскорбление ведущей программы "60 минут" Ольге Скабеевой. Инцидент произошел во время прямого включения с текущего заседания ПАСЕ, где проходит голосование по вопросу возвращения российской делегации к полноценной работе в составе Ассамблеи.

Береза бесцеремонно ворвался в эфир. Вместо извинений за то, что в прошлый раз устроил провокацию в отношении российской делегации в ПАСЕ, и вместо ответа на вопрос ведущей о том, почему он покидает Ассамблею, политик обратился к ней с неприличными вопросами личного характера. При этом задев честь ее мужа и соведущего программы Евгения Попова.

Ольга Скабеева тактично попрощалась с дебоширом.

"Давайте исходить из того, что это — агония, последний перформанс. До свидания, Борислав Береза. Завтра он, как известно, покинет ПАСЕ", — так отреагировала ведущая на неадекватное поведение украинского политика.

Напомним, что Ольга Скабеева уже не раз сталкивалась с неординарной реакцией украинских депутатов. В октябре 2018 года украинские политики спели гимн своей страны, когда журналистка пыталась сделать репортаж с ними.

В январе 2019 года произошел еще один громкий инцидент. Во время интервью ведущей с вице-спикером Верховной рады Ириной Геращенко на сессии ПАСЕ, российскую журналистку толкнули и оскорбили представители украинской делегации Борислав Береза и редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко. Позднее Береза и Сидоренко отказались извиняться перед Скабеевой.