Мужская сборная России по баскетболу 3х3 завоевала золото на Европейских играх

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 в понедельник, 24 июня завоевала золото на Европейских играх, которые проходят в столице Белоруссии – Минске.

В финале турнира россияне Станислав Шаров, Илья Карпенков, Кирилл Писклов и Алексей Жердев обыграли команду Латвии со счетом 21:14. Бронзу завоевала сборная Белоруссии, которая переиграла команду Польши – 21:15.

Напомним, сборная России с 48 наградами лидирует в общекомандном зачете Европейских игр. На счету российских спортсменов 22 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.