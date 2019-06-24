Российские спортсмены завоевали девять медалей в третий день Европейских игр

Российские спортсмены завоевали девять медаль в третий день II Европейских игр, которые проходят в столице Белоруссии – Минске. Три награды были высшего достоинства.

В субботу, 23 июня, в первый день Игр-2019 россияне завоевали 18 наград (9 золотых – 5 серебряных – 4 бронзовых). В воскресенье спортсмены из России увеличили количество наград до 39 (19 – 10 – 10).

Понедельник был не так богат на награды – россияне взяли три золотых, две серебряных и четыре бронзовых награды. Золото завоевали Маргарита Ломова и Артем Черноусов в стрельбе из малокалиберного пистолета и дзюдоист Арман Адамян. Помимо этого, медаль высшего достоинства России принесла мужская сборная по баскетболу 3х3.

Сборная России с 48 наградами лидирует в общекомандном зачете Европейских игр. На счету российских спортсменов 22 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Во вторник, 25 июня будет разыграно восемь комплектов наград. Европейские игры завершатся 30 июня.