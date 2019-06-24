Дмитрий Хохлов и Антон Шунин продлили контракты с "Динамо"

Наставник московского "Динамо" Дмитрий Хохлов, а также его тренерский штаб в лице Юрия Никифорова и Евгения Плотникова продлили трудовые соглашения со столичным клубом.

Сроки действия новых контрактов не разглашаются. Хохлов возглавил "Динамо" осенью 2017 года. Под его руководством "бело-голубые" одержали 15 побед, 21 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений.

Помимо этого, "Динамо" продлило контракт с капитаном команды, вратарем Антоном Шуниным. Срок действия соглашения – три года.

"Я очень рад, что остаюсь в "Динамо" – родном для себя клубе, в котором вырос и состоялся как футболист, – поделился впечатлениями Шунин, слова которого приводит пресс-служба команды. – Это не рядовое для меня событие, я сейчас испытываю такое чувство, как будто у меня сегодня День рождения".