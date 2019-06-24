Политологи прокомментировали отставку Евкурова

Глава Ингушетии объявил об отставке. Сегодня, 24 июня, Юнус-бек Евкуров в эфире местного телеканала заявил, что принял решение обратиться к президенту России с просьбой о досрочном сложении с себя полномочий главы Республики Ингушетия. Эксперты отмечают, что решение Евкурова вполне объяснимо и вот почему.

"В какой-то степени решено ожидаемое, потому что Евкуров был одни из самых заметных глав региона на старте карьеры. Он пришел на фоне не самого популярного предшественника. Он создал довольно большие ожидания, создал такой особый стиль управления. Многие ингуши приехали из других регионов в республику в его команду. Старт был довольно мощный, но потом стала происходить потеря инициативы, пошло снижение популярности, нарастание общей напряженности. Как следствие, у власти не получалось не притягивать антирейтинг", — комментирует ситуацию президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

Политологи отмечают, что на место главы Ингушетии претендентов много, борьба будет острой.

"Дело в том, что кресло лидера одно, а желающих его занять много. И сегодня люди будут голосовать: кто-то — за своих лидеров, кто-то — против чужих лидеров. Остроты хватит. Главное, чтобы люди жили после всех преобразований лучше, а не хуже. Евкуров пытался это сделать. Насколько ему это удалось, пусть судит история. Хорошо бы, чтобы его наследники, кто бы ими не был, тоже ставили интересы республики выше своих собственных", — отмечает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.