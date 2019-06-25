В Ульяновске и области устраняют последствия шторма

Непогода диктует свои правила в Ульяновске. В понедельник, 24 июня, на город обрушился шторм — повалены десятки деревьев, оборваны линии электропередачи, несколько улиц подтоплены. Пришлось остановить движение трамваев.

В настоящее время ремонтники устраняют последствия шторма, передает телеканал "Россия 24".

По данным администрации города, после ливня, который сопровождался ветром с порывами до 22 метров в секунду, от жителей поступили сообщения об отключениях электричества.

Как уточняется, движение трамваев прерывалось на 25 минут из-за упавшей металлической конструкции на улице Розы Люксембург.

Около 14:00 по московскому времени поступило сообщение о том, что в детском лагере "Ласточка" в Старомайнском районе ветром повалено около 10 сосен. Деревья упали на домики, в которых размещались 12 детей. В результате ЧП никто не пострадал. У домиков была повреждена кровля. Воспитанников разместили в других зданиях лагеря.

В поселке Старая Майна ветер частично повредил шиферную кровлю районной больницы и сорвал кровлю жилого двухэтажного дома на улице Рабочая.

Электроэнергия отсутствует в селах Дмитриево-Помряськино, Ивановка, Кремёнки, Матвеевка, Пребрежное, Шмелёвка, а также в рабочем поселке Старая Майна. Бригада энергетиков устраняет обрыв, сообщает агентство "Интерфакс".

Ранее синоптики сообщали об ухудшении погоды в регионе. До вечера понедельника в отдельных районах Ульяновской области ожидаются град, порывы ветра при грозе могут достигать 27 метров в секунду.