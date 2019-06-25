"Фабрика процессов": в Тульской области введен новый вид обучения

В городе Новомосковск открыли первую в Тульской области "Фабрику процессов". Это новый вид обучения в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". На учебной площадке имитируется производство, передает телеканал "Россия 24".

От реального предприятия "Фабрику" отличают только масштабы. Это нужно для того, чтобы при внедрении различных улучшений команда видела, как растет производительность труда.