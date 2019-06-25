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25 июня 201901:56

Falcon Heavy поднимет на орбиту спутники, атомные часы и прах 152 человек

EPA

Сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy ожидает самый сложный старт в ее истории. Он состоится сегодня, 25 июня, в 06:30 по времени Москвы. Ракета выведет на три различные орбиты более 24 спутников, а также поднимет в космос атомные часы и прах 152 человек.

Falcon Heavy – новейшая и самая мощная из всех ракет, существующих в мире. Сегодняшняя ее миссия — STP-2 (Space Test Program 2). Основной заказчик запуска – министерство обороны США, передает РИА Новости.

Спутники, которые будут подняты на орбиту, оснащены научными инструментами. Они предназначены для экспериментов, которые будут проводить вооруженные силы США, NASA, Национальное управление океанических и атмосферных исследований, ряд университетов и частных компаний.

На орбиту отправляются атомные часы Deep Space Atomic Clock project – DSAC. В будущем, при осуществлении миссий в глубокий космос, эти часы можно будет использовать для навигации космических кораблей.

Также в космос запустят зонд Green Propellant Infusion Mission, который работает на нетоксичном топливе, и кубсаты E-TBEx, которые будут изучать влияние земной ионосферы на радиосигналы. Вывод аппаратов на три разные орбиты займет шесть часов.  

Во второй партии спутников, которая отделится от ракеты на высоте 720 километров, будет космический аппарат Orbital Test Bed spacecraft. На его борту находятся кремированные останки 152 человек, в том числе писателя Фрэнка Ситцена и астронавта Уильяма Поуга.

Для запуска SpaceX снова будут использованы многоразовые боковые ускорители, которые затем вернутся на площадку, расположенную в 15 километрах от стартовой. Центральная ступень вернется на баржу в Атлантическом океане. Она – новая, так как обе предыдущие посадки центрального блока не были удачными.

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