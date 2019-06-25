CHANEL от Захаровой за 80 тысяч
В Большом театре прошла мировая премьера программы Светланы Захаровой MODANSE, состоящая из двух одноактных балетов – "Как дыхание" и "Gabrielle CHANEL". Все билеты стоимостью от 200 рублей до 35 тысяч были раскуплены моментально. Перекупщики подняли цены до 80 тысяч.
"Как дыхание" — работа итальянского хореографа Мауро Бигонцетти, который адаптировал собственный балет, поставленный в театре La Scala в 2017 году. Главные партии тогда исполнили Светлана Захарова и Роберто Болле. Нынешний вариант создан "под Светлану" — это а-ля барокко в необыкновенных костюмах под музыку Генделя.
Второе отделение — балет "Gabrielle CHANEL". История легендарной француженки, станцевать которую Светлане Захаровой помогли режиссер и автор либретто Алессандро Франдетти, композитор Илья Демуцкий, хореограф Юрий Посохов и собравший всю эту талантливую компанию продюсер Юрий Баранов (Muzatrs).
За неполный час было продемонстрировано 87 нарядов. Шили их в мастерских Большого театра по эскизам и под строгим контролем модного дома Шанель, скрупулезно повторяя детали пиджаков, юбок, знаменитого черного платья, что узнавались с первого взгляда. Наследники и хранители торгового знака настолько трепетно относятся к памяти своей основательницы, что требуют соблюдения дотошной хронологии даже в либретто. Впрочем, обо все удалось договориться и разрешить все спорные вопросы, ведь в выигрыше оказывается и сам модный дом Шанель, когда хореографический байопик о Коко –
устами ногами великой Светланы Захаровой.
Вот что рассказывает о проекте MODANSE сама Светлана Захарова.
"Когда я обрела облик Шанель – грим, костюм, то невольно изменился взгляд.
Ты начинаешь по-другому двигаться, когда видишь в зеркале своего героя. Я пересмотрела все что можно о Габриэль Шанель — и документальные, и художественные фильмы, много читала. В гримерной до сих пор лежит вот такая стопка книг на французском, подаренная домом Шанель. Там зафиксированы разные моменты жизни этой великой женщины, разные эмоции, одежда, в которой она ходила. Ведь все костюмы, в которых я буду танцевать, исторические, их можно увидеть на фотографиях из этих книг. Я летала в Париж, побывала в ее квартире.
В этом и прелесть лицедейства, что можно стать другим человеком. Конечно, мы в чем-то похожи. Впрочем, как все целеустремленные женщины: есть цель — ты к ней идешь, добиваешься. Но таких немало. Я старалась разобраться в чувствах, в душе. Хотя за тот неполный час, что идет спектакль, невозможно охватить весь спектр переживаний – счастья, побед, встреч, расставаний, всю жизнь, которая была невероятно насыщенной. Поэтому мы вместе с автором либретто Алессандро Франдетти выбрали, на наш взгляд, ключевые моменты: когда она пела в кабаре, когда встретилась с Этьеном Бальзаном, который показал ей высший свет, ипподром, скачки, где она познакомилась с любовью всей своей жизни Артуром Кейпелом – тот самый Бой, что стал ее путеводной звездой, помог открыть первое ателье, был всегда рядом, но, к сожалению, погиб в автокатастрофе. Она очень часто вспоминает его в мемуарах, благодарит и, мне кажется, продолжает любить… Конечно же, сотворение духов Chanel №5.
Дом Шанель, который бережно чтит память о своей основательнице, принимал активное участие в нашем проекте. Мы согласовывали либретто, обсуждали разные спорные моменты, убеждали, что это все-таки не фильм, а балет, и досконально соблюсти хронологию невозможно.
Вообще, это впервые в моей жизни, когда спектакль такого масштаба целиком и полностью создается для меня. Спектакли, конечно, были, но чтобы с нуля — либретто, музыка, хореография, выбор артистов, выбор партнеров. Удивительные ощущения, радость и большая ответственность.
Потрясающая музыка Ильи Демуцкого, сложнейшая хореография Юры, которая не дает расслабиться ни на минуту, помогают передать образ в движении. Ты начинаешь придумывать эмоции, представляешь, какой была эта женщина, как она любила".
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