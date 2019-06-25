Новости Культура

Все видео этой рубрики
25 июня 201903:55 Гуля Балтаева

CHANEL от Захаровой за 80 тысяч

Фото предоставлено организаторами

В Большом театре прошла мировая премьера программы Светланы Захаровой MODANSE, состоящая из двух одноактных балетов – "Как дыхание" и "Gabrielle CHANEL". Все билеты стоимостью от 200 рублей до 35 тысяч были раскуплены моментально. Перекупщики подняли цены до 80 тысяч.

"Как дыхание" — работа итальянского хореографа Мауро Бигонцетти, который адаптировал собственный балет, поставленный в театре La Scala в 2017 году. Главные партии тогда исполнили Светлана Захарова и Роберто Болле. Нынешний вариант создан "под Светлану" — это а-ля барокко в необыкновенных костюмах под музыку Генделя.

Второе отделение — балет "Gabrielle CHANEL". История легендарной француженки, станцевать которую Светлане Захаровой помогли режиссер и автор либретто Алессандро Франдетти, композитор Илья Демуцкий, хореограф Юрий Посохов и собравший всю эту талантливую компанию продюсер Юрий Баранов (Muzatrs).

За неполный час было продемонстрировано 87 нарядов. Шили их в мастерских Большого театра по эскизам и под строгим контролем модного дома Шанель, скрупулезно повторяя детали пиджаков, юбок, знаменитого черного платья, что узнавались с первого взгляда. Наследники и хранители торгового знака настолько трепетно относятся к памяти своей основательницы, что требуют соблюдения дотошной хронологии даже в либретто. Впрочем, обо все удалось договориться и разрешить все спорные вопросы, ведь в выигрыше оказывается и сам модный дом Шанель, когда хореографический байопик о Коко – устами ногами великой Светланы Захаровой.

Вот что рассказывает о проекте MODANSE сама Светлана Захарова.

"Когда я обрела облик Шанель – грим, костюм, то невольно изменился взгляд.

Ты начинаешь по-другому двигаться, когда видишь в зеркале своего героя. Я пересмотрела все что можно о Габриэль Шанель — и документальные, и художественные фильмы, много читала. В гримерной до сих пор лежит вот такая стопка книг на французском, подаренная домом Шанель. Там зафиксированы разные моменты жизни этой великой женщины, разные эмоции, одежда, в которой она ходила. Ведь все костюмы, в которых я буду танцевать, исторические, их можно увидеть на фотографиях из этих книг. Я летала в Париж, побывала в ее квартире.

В этом и прелесть лицедейства, что можно стать другим человеком. Конечно, мы в чем-то похожи. Впрочем, как все целеустремленные женщины: есть цель — ты к ней идешь, добиваешься. Но таких немало. Я старалась разобраться в чувствах, в душе. Хотя за тот неполный час, что идет спектакль, невозможно охватить весь спектр переживаний – счастья, побед, встреч, расставаний, всю жизнь, которая была невероятно насыщенной. Поэтому мы вместе с автором либретто Алессандро Франдетти выбрали, на наш взгляд, ключевые моменты: когда она пела в кабаре, когда встретилась с Этьеном Бальзаном, который показал ей высший свет, ипподром, скачки, где она познакомилась с любовью всей своей жизни Артуром Кейпелом – тот самый Бой, что стал ее путеводной звездой, помог открыть первое ателье, был всегда рядом, но, к сожалению, погиб в автокатастрофе. Она очень часто вспоминает его в мемуарах, благодарит и, мне кажется, продолжает любить… Конечно же, сотворение духов Chanel №5.

Дом Шанель, который бережно чтит память о своей основательнице, принимал активное участие в нашем проекте. Мы согласовывали либретто, обсуждали разные спорные моменты, убеждали, что это все-таки не фильм, а балет, и досконально соблюсти хронологию невозможно.

Вообще, это впервые в моей жизни, когда спектакль такого масштаба целиком и полностью создается для меня. Спектакли, конечно, были, но чтобы с нуля — либретто, музыка, хореография, выбор артистов, выбор партнеров. Удивительные ощущения, радость и большая ответственность.

Потрясающая музыка Ильи Демуцкого, сложнейшая хореография Юры, которая не дает расслабиться ни на минуту, помогают передать образ в движении. Ты начинаешь придумывать эмоции, представляешь, какой была эта женщина, как она любила".

Сейчас

02:19

Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ

23:50

Политологи прокомментировали отставку Евкурова

19:12

Трамп вводит жесткие санкции против Хаменеи

19:06

Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку

18:57

Премьер Франции намекнул на отмену антироссийских санкций

14:45

Путин продлил санкции в отношении ЕС

13:13

Камера сняла сход селя на горнолыжный курорт в Сочи

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Трамп планирует встречу с Путиным в рамках саммита G20 в Осаке

Трамп планирует встречу с Путиным в рамках саммита G20 в Осаке

1 час назад
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ

Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ

2 часа назад
Потери отельеров, протесты оппозиции и неприкрытая русофобия: о ситуации в Грузии

Потери отельеров, протесты оппозиции и неприкрытая русофобия: о ситуации в Грузии

3 часа назад
МТС провел ребрендинг

МТС провел ребрендинг

2 часа назад
Falcon Heavy поднимет на орбиту спутники, атомные часы и прах 152 человек

Falcon Heavy поднимет на орбиту спутники, атомные часы и прах 152 человек

3 часа назад
Собственная парадная: лидер "Ленинграда" наплевал на архитектуру Петербурга

Собственная парадная: лидер "Ленинграда" наплевал на архитектуру Петербурга

6 часов назад
Политологи прокомментировали отставку Евкурова

Политологи прокомментировали отставку Евкурова

5 часов назад
Топ-8 самых наркозависимых регионов России

Топ-8 самых наркозависимых регионов России

21 час назад
Бросай все, поехали: взрыв на арсенале вызвал эвакуацию 45-тысячной Арыси

Бросай все, поехали: взрыв на арсенале вызвал эвакуацию 45-тысячной Арыси

7 часов назад
Одного из пилотов сняли с дерева на месте крушения истребителей в Германии

Одного из пилотов сняли с дерева на месте крушения истребителей в Германии

11 часов назад
Унесенный ветром: новая "Буря в пустыне" может стоить Трампу кресла

Унесенный ветром: новая "Буря в пустыне" может стоить Трампу кресла

7 часов назад
Пропавшие миллионы: директор Быстрицкой и ее сестра обвинили друг друга в страшном

Пропавшие миллионы: директор Быстрицкой и ее сестра обвинили друг друга в страшном

11 часов назад
Ночной удар стихии по Сочи: подробности и последствия

Ночной удар стихии по Сочи: подробности и последствия

3 часа назад
Красивый, честный, строгий: ушел актер Андрей Харитонов

Красивый, честный, строгий: ушел актер Андрей Харитонов

7 часов назад
Путин продлил санкции в отношении ЕС

Путин продлил санкции в отношении ЕС

14 часов назад
Летняя жара в Москве сменится осенним ненастьем

Летняя жара в Москве сменится осенним ненастьем

16 часов назад
Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

20.06.2019 08:35
CHANEL от Захаровой за 80 тысяч

CHANEL от Захаровой за 80 тысяч

1 час назад
Пожар в доме на севере Москвы: один человек погиб, один пострадал

Пожар в доме на севере Москвы: один человек погиб, один пострадал

1 час назад
Тереза Мэй поддержала снятие санкций с России в ПАСЕ

Тереза Мэй поддержала снятие санкций с России в ПАСЕ

2 часа назад
В Ульяновске и области устраняют последствия шторма

В Ульяновске и области устраняют последствия шторма

4 часа назад
"Фабрика процессов": в Тульской области введен новый вид обучения

"Фабрика процессов": в Тульской области введен новый вид обучения

4 часа назад
США нужна коалиция против Ирана на Ближнем Востоке

США нужна коалиция против Ирана на Ближнем Востоке

4 часа назад
Facebook не нашел доказательств вмешательства России в референдум по Brexit

Facebook не нашел доказательств вмешательства России в референдум по Brexit

4 часа назад
Власти Малайзии назвали "крошечной" компенсацию ущерба со стороны Goldman Sachs

Власти Малайзии назвали "крошечной" компенсацию ущерба со стороны Goldman Sachs

5 часов назад
Порошенко призвал украинцев переименовать Грузию в Сакартвело и ехать туда туристами

Порошенко призвал украинцев переименовать Грузию в Сакартвело и ехать туда туристами

6 часов назад
Как Украина покидает ПАСЕ: последний перформанс Березы

Как Украина покидает ПАСЕ: последний перформанс Березы

7 часов назад
Трамп сообщил, что Ким Чен Ын поздравил его с днем рождения

Трамп сообщил, что Ким Чен Ын поздравил его с днем рождения

7 часов назад
ПЦУ: разборки украинских раскольников становятся более ожесточенными

ПЦУ: разборки украинских раскольников становятся более ожесточенными

7 часов назад
ЕГЭ-2019 прошел спокойней, чем в прошлом году

ЕГЭ-2019 прошел спокойней, чем в прошлом году

8 часов назад
Российский дзюдоист Арман Адамян завоевал золото Европейских игр

Российский дзюдоист Арман Адамян завоевал золото Европейских игр

8 часов назад
Милан и Кортина-д'Ампеццо в 2026 году примут зимние Олимпийские игры

Милан и Кортина-д'Ампеццо в 2026 году примут зимние Олимпийские игры

8 часов назад
Дорога. Автомобиль. Девушка. Полный пердимонокль (видео с двойным дном)

Дорога. Автомобиль. Девушка. Полный пердимонокль (видео с двойным дном)

9 часов назад
"Курск": стало известно, в каком виде фильм выйдет в российский прокат

"Курск": стало известно, в каком виде фильм выйдет в российский прокат

14 часов назад
Роскачество объяснило, как защитить машину от угона

Роскачество объяснило, как защитить машину от угона

14 часов назад
Какими жуткими были бы реальные девушки, если бы выглядели как диснеевские принцессы

Какими жуткими были бы реальные девушки, если бы выглядели как диснеевские принцессы

15 часов назад
Найден летающий переносчик супербактерий

Найден летающий переносчик супербактерий

15 часов назад
Россиян предупредили о новой атаке вируса-вымогателя

Россиян предупредили о новой атаке вируса-вымогателя

15 часов назад
После "Прямой линии" уволена заместитель губернатора Мурманской области

После "Прямой линии" уволена заместитель губернатора Мурманской области

16 часов назад
Помогите Сашеньке с пороком сердца

Помогите Сашеньке с пороком сердца

16 часов назад
Виртуальный земной шар покажет, где бы вы жили во времена динозавров

Виртуальный земной шар покажет, где бы вы жили во времена динозавров

16 часов назад
Избавить людей от боли в суставах сможет новая синтетическая смазка

Избавить людей от боли в суставах сможет новая синтетическая смазка

17 часов назад
"Заряженное" кросс-купе Audi SQ8 получило мотор как у Bentley Bentayga

"Заряженное" кросс-купе Audi SQ8 получило мотор как у Bentley Bentayga

17 часов назад
Американка российского происхождения и ее дети найдены убитыми в Нью-Йорке

Американка российского происхождения и ее дети найдены убитыми в Нью-Йорке

24.06.2019 02:57
Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

19.06.2019 19:30