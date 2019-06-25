Пожар в доме на севере Москвы: один человек погиб, один пострадал

В результате пожара, вспыхнувшего в жилом доме на Кронштадском бульваре в Москве, один человек погиб и еще один пострадал. Такие данные СМИ сообщил источник в экстренных службах города.

Как уточняется, ЧП произошло по адресу Кронштадский бульвар, дом №19, корпус 3. Огонь вспыхнул в квартире, расположенной на пятом этаже здания. В результате один человек погиб в огне, еще один пострадал. Его передали врачам скорой помощи, передает ТАСС.

В настоящее время пожар ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 5 квадратных метров.