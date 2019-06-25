Украина тратит время и нервы парламентариев, пытаясь оспорить решение ПАСЕ по России

Глава украинской делегации Владимир Ариев заявил о намерении добиться введения санкций против российской делегации. "Завтра битва будет продолжаться", — пообещал он.

Для оспаривания решения ПАСЕ о приглашении России на июньскую сессию необходимо 30 голосов парламентариев от 5 национальных делегаций. В составе украинской делегации – 12 человек, передает РИА Новости.

Ранее украинская делегация подала 226 поправок в резолюцию о возвращении России в ПАСЕ. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что члены ПАСЕ оказались "заложниками делегатов из Украины и Великобритании", которые затягивали принятие резолюции, внеся более 200 поправок.

"Но кроме потраченного времени и нервов своих европейских коллег, они ничего так и не добились", — сообщил Толстой. Он отметил также, что докладчица по резолюции, Петра де Суттер, "проявила нечеловеческое терпение", отвечая на бессмысленные поправки украинской стороны. Он выразил надежду, что, просидев в зале заседаний много часов из-за троллинга, устроенного украинцами и британцами, делегаты ПАСЕ поняли, с кем имеют дело.

Толстой сообщил, что делегация РФ подает заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.