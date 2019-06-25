В Грузии ищут альтернативные пути для приезда туристов в страну

В Грузии ищут альтернативные возможности для туристов приехать в страну. Так, основатель ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили обратился к минэкономики и представителям туристической отрасли с предложением запустить для российских путешественников бесплатные шаттлы из воздушных гаваней Баку, Еревана и турецкого Трабзона. Для принятия решения подключат и грузинский МИД.

Алавердашвили также рассказал об идее организовать чартерные рейсы, передает РИА Новости. Он сообщил, что Украина и Казахстан выразили готовность к этому.

Убытки Грузии после запрета на полеты из России могут достичь 750 миллионов долларов, рассказал Алавердашвили.

Ранее президент России Владимир Путин соответствующим приказом запретил российским перевозчикам осуществлять рейсы в Грузию. Это решение было принято ради безопасности граждан РФ. Ограничения вступают в силу 8 июля.

С 20 июня в Тбилиси проходят митинги. Радикалы протестуют против участия России в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Они захватили здание парламента с российскими представителями. Задержаны более 300 человек. 240 пострадали.