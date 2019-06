"Самый сложный запуск" ракеты Falcon Heavy отложен

Запуск Falcon Heavy, который Илон Маск ранее назвал одним из самых сложных в истории ракеты, отложен на три часа. Причина не сообщается.

В Twitter компании SpaceX уточняется, что запуск перенесен с 06:30 (время московское) на 09:30.

Targeting T-0 of 2:30 a.m. EDT for Falcon Heavy launch of STP-2; team completed additional ground system checkouts. Vehicle and payload continue to look good