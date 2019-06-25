"Самый сложный запуск" ракеты Falcon Heavy отложен

Запуск Falcon Heavy, который Илон Маск ранее назвал одним из самых сложных в истории ракеты, отложен на три часа. Причина не сообщается.

В Twitter компании SpaceX уточняется, что запуск перенесен с 06:30 (время московское) на 09:30.

Targeting T-0 of 2:30 a.m. EDT for Falcon Heavy launch of STP-2; team completed additional ground system checkouts. Vehicle and payload continue to look good — SpaceX (@SpaceX) June 25, 2019

"Команда завершила дополнительные проверки наземной системы, — сообщает SpaceX. – Носитель и груз в порядке".

Ранее сообщалось, что Falcon Heavy должен вывести на орбиту 24 спутника, атомные часы и прах 152 человек. Аппараты будут распределены по трем различным орбитам. Основной заказчик нынешней миссии — STP-2 — министерство обороны США.

Боковые ускорители и центральный блок ракеты будут возвращены на землю.