Тема:
В Оманском заливе атакованы танкеры 1 час назад
Трамп: у меня достаточно полномочий, чтобы начать войну с Ираном без одобрения конгресса
В понедельник, 24 июня, отвечая на вопрос журналистов, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что у него достаточно полномочий, чтобы без одобрения конгресса начать военные действия против Ирана.
Также Трамп прокомментировал заявление спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси, утверждавшей, что для подобных операций Трампу необходимо запрашивать разрешение конгресса.
При этом американский президент подчеркнул, что администрация держит конгресс в курсе того, что делает, и добавил, что был достаточно близок к решению о нанесении удара по Ирану, но решил этого не делать.
В понедельник администрация Трампа объявила о введении санкций в отношении высокопоставленного руководства Ирана, напоминает РИА Новости. Как отметил президент США, данные санкции – пропорциональный ответ США на действия Тегерана, в том числе инцидент со сбитым американским беспилотником и атаку на танкеры, в которых США обвиняют Иран. Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты не допустят обладания Ираном ядерным оружием и продолжения им политики поддержки терроризма.
На прошлой неделе Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о том, что сбил американский беспилотник после нарушения им воздушного пространства Ирана. Позднее Трамп заявил, что в последний момент отозвал приказ о нанесении ответного удара по Ирану, объяснив свое решение тем, что не хотел человеческих жертв.
В последнее время отношения между Ираном и США значительно ухудшились. Американские власти ввели санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают санкционное давление. Цель Вашингтона – изменение поведения республики. Введя вторичные санкции, США вынудили всех покупателей нефти из Ирана прекратить закупки. Также Соединенные Штаты объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Тегеран признал террористической организацией CENTCOM, а Соединенные Штаты назвал государством – спонсором терроризма.
Ранее по теме
-
Трамп вводит жесткие санкции против Хаменеи11 часов назад
-
США ответят на потерю дрона новыми санкциями против Ирана1 сутки назад
-
Трамп заявил, что приказ на удар по Ирану он не отменял2 суток назад
-
США и Иран обмениваются кибератаками2 суток назад
-
Трамп готов стать лучшим другом Ирану2 суток назад
-
Трамп заявил, что США все еще подумывают о войне с Ираном2 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку
- Снаряд угодил в машину с бежавшими из казахского Арыса жителями
- Путин продлил санкции против ЕС
- Не стало актера Андрея Харитонова
- Синод ПЦУ лишил Филарета руководства Киевской епархией
Самое читаемое
-
Стало известно, чем закончилась история с запиской, за которую стыдно Путину
- Грузинские футболисты устроили антироссийский демарш
- Ультраполярное вторжение: в Москву придет дождливая осень
- Американка российского происхождения и ее дети найдены убитыми в Нью-Йорке
- Рассекречены уникальные материалы о штурме Брестской крепости
Телеканал "Россия"
-
"Привет, Андрей!": Алибасов расцеловал Малахова и поинтересовался, кто он
- Ради спасения матери девушка готова продать свою почку
- Вышел трейлер романтического фильма "Серебряные коньки"
- Судьба Анжелики Агурбаш. "Я развелась, чтобы не быть рабыней"
Вести.Экономика
-
Россия не собирается вести переговоры об отмене санкций
- Путин подписал указ о запрете авиаперевозок граждан России в Грузию с 8 июля
- Топ-8 самых наркозависимых регионов России
- 8 главных событий недели в экономике
- Прогноз: рублю помогут оправиться от санкционной зависимости
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "Замена Android" от Huawei: первые скриншоты
- Так выглядит Samsung Galaxy Note10
- Эти смартфоны чинят чаще всего
- В Telegram появится конкурент "Яндекс.Новостей"
Авто.Вести.Ru
-
Тест новой Lada Granta Cross и ответы на вопросы (+видео)
- В Москве взорвался еще один автомобиль - теперь уже на МКАД (видео)
- Госдума рассмотрит законопроект об отмене запрета на тонировку стекол
- Роскачество объяснило, как защитить машину от угона
- "Заряженное" кросс-купе Audi SQ8 получило мотор как у Bentley Bentayga
Недвижимость
-
Землю с мусором и травой могут изъять
- Поликлиникам присвоят звезды, как отелям
- Мужчина замуровал вход в квартиру, которую продали за долги
- Подводные камни: что прячется за большой скидкой на квартиру
- Роман Абрамович хочет купить самую дорогую виллу в Израиле
- Найдены самые дешевые съемные квартиры в Москве
Вести.Медицина
-
Худшие опасения по поводу донорских органов в Китае подтвердились
- Спорт после алкоголя: насколько это вредно для организма
- Плотоядная бактерия поражает людей на пляжах
- В России отзывают еще один препарат от кашля
- Йогурт снижает риск рака кишечника у мужчин
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Ростуризм рассказал, что делать с "невозвратными" билетами в Грузию
- В столице наградили лучших участников исторической акции "Диктант Победы"
- Врачи Морозовской больницы спасли легкое трехлетнего ребенка
- Останки 400 бойцов Красной армии перезахоронили в Солнечногорском районе
- Дуб в усадьбе Кривякино может стать памятником живой природы
- "Иоланта" прозвучала по-новому на фестивале Чайковского в Клину
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
МРТ на ходу: портативный аппарат поместится даже в машине скорой помощи
- Во власти бактерий: темперамент детей зависит от микроорганизмов
- Медики подтвердили связь между деменцией и нарушением сердечного ритма
- Почти как живая: новая рыба-робот получает энергию от синтетической крови
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
В Сочи подвели итоги юбилейный "Кинотавр"
- Жанна Бичевская принимает поздравления с юбилеем
- "Большой художник". Мир искусства лишился Франко Дзеффирелли
- 65 лет назад родился Сергей Курёхин
Москва 24
-
Синоптики рассказали, когда в Москве закончится осеннее ненастье
- Телеканал Москва 24 попал в "дьявольскую" квартиру, откуда изъяли детей
- Уснувшую пассажирку забыли на борту самолета
- Момент взрыва автомобиля на МКАД попал на видео
- Пес спас младенца, брошенного матерью в парке