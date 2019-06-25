Трамп: у меня достаточно полномочий, чтобы начать войну с Ираном без одобрения конгресса

В понедельник, 24 июня, отвечая на вопрос журналистов, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что у него достаточно полномочий, чтобы без одобрения конгресса начать военные действия против Ирана.

Также Трамп прокомментировал заявление спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси, утверждавшей, что для подобных операций Трампу необходимо запрашивать разрешение конгресса.

При этом американский президент подчеркнул, что администрация держит конгресс в курсе того, что делает, и добавил, что был достаточно близок к решению о нанесении удара по Ирану, но решил этого не делать.

В понедельник администрация Трампа объявила о введении санкций в отношении высокопоставленного руководства Ирана, напоминает РИА Новости. Как отметил президент США, данные санкции – пропорциональный ответ США на действия Тегерана, в том числе инцидент со сбитым американским беспилотником и атаку на танкеры, в которых США обвиняют Иран. Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты не допустят обладания Ираном ядерным оружием и продолжения им политики поддержки терроризма.

На прошлой неделе Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о том, что сбил американский беспилотник после нарушения им воздушного пространства Ирана. Позднее Трамп заявил, что в последний момент отозвал приказ о нанесении ответного удара по Ирану, объяснив свое решение тем, что не хотел человеческих жертв.

В последнее время отношения между Ираном и США значительно ухудшились. Американские власти ввели санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают санкционное давление. Цель Вашингтона – изменение поведения республики. Введя вторичные санкции, США вынудили всех покупателей нефти из Ирана прекратить закупки. Также Соединенные Штаты объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Тегеран признал террористической организацией CENTCOM, а Соединенные Штаты назвал государством – спонсором терроризма.