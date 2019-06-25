Спускаемый аппарат "Союза" приземлился в казахстанской степи

Спускаемый аппарат с экипажем "Союза МС-11" успешно приземлился в казахстанской степи, в 148 километрах от Жезказгана.

Ранее корабль разделился на три отсека. Бытовой и приборно-агрегатный отсеки сгорели в атмосфере. Спускаемый аппарат продолжил спуск на Землю, передает РИА Новости.

Россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн вернулись домой, на Землю. Они пробыли на МКС семь месяцев. Кроме них на борту "Союз МС-11" были различные научные грузы.

Работу на Международной космической станции продолжил экипаж под руководством россиянина Алексея Овчинина. Он остался на орбите с астронавтами NASA Кристиной Кук и Ником Хейгом, сообщает телеканал "Россия 24".