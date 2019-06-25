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В Оманском заливе атакованы танкеры 1 час назад
США предоставили СБ ООН "дополнительную информацию" об атаках Ирана на танкеры
США представили Совету безопасности ООН некую "дополнительную информацию", которая якобы доказывает причастность Ирана к атакам на нефтяные танкеры. Об этом после закрытых консультаций Совбеза заявил исполняющий обязанности постпреда США Джонатан Коэн.
По его словам, только у Тегерана есть возможности и мотивы для подобных нападений. И магнитные мины, которые якобы обнаружили на одном из судов в Оманском заливе, имеют иранское происхождение. Коэн продолжает настаивать, что США представили "неопровержимые доказательства". И что единственный способ не допустить войны — заставить Тегеран сесть за стол переговоров. Конечно, на условиях Вашингтона.
"Иран должен понимать, что подобные атаки недопустимы. Пришло время всему миру занять позицию США, — приводит слова Коэна телеканал "Россия 24". — Наша политика остается экономической и дипломатической попыткой вернуть Иран за стол переговоров. Тегерану следует, как я сказал две недели назад, отвечать дипломатией на дипломатию".
Любопытно, что на консультации Совбеза ООН по Ирану представителя этой страны не пустили. Иранский постпред Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран был готов к этой встрече и собирался предъявить Совбезу неопровержимые доказательства того, что американский беспилотник нарушил границы над иранскими территориальными водами, после чего и был сбит. Эту информацию дипломаты передали в секретариат ООН.
О переговорах, на которых настаивает Вашингтон, не может быть и речи, заявил иранский постпред. По его словам, США ведут грязную игру, отстаивая исключительно свои а не международные интересы.
"Что касается диалога с США: о чем тут можно говорить, если их задача ввести как можно больше санкций против Ирана?! Вашингтон не уважает международное право и порядок, — резюмировал Маджид Тахт-Раванчи, постоянный представитель Ирана при ООН. — Вместо того, чтобы вводить санкции против Тегерана, США должны прекратить свои военные и экономические авантюры. Они обвиняют нас в том, что мы сбили их беспилотник. Так вот, Иран действовал в целях самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Американский беспилотник находился в иранских территориальных водах. Доказательства мы уже представили".
По итогам заседания члены Совета Безопасности ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе, заявив, что подобные инциденты представляют угрозу безопасности судоходства. Участники консультаций призывают все стороны к сдержанности.
При этом президент США Дональд Трамп заявил, что ему "не нужно одобрение конгресса для удара по Ирану". Дипломаты же считают, что нужно провести тщательное расследование и решить разногласия мирным путем.
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