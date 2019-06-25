Военная разведка призывает Трампа не верить Ким Чен Ыну

Американская военная разведка не согласна позицией Трампа по Северной Корее. Директор разведуправления минобороны США Роберт Эшли заявил, что Ким Чен Ын не готов отказаться от ядерного оружия.

На прошлой неделе в пресс-службе Белого дома сообщили, что Дональд Трамп верит в то, что Ким Чен Ын осуществит денуклеаризацию КНДР, напоминает телеканал "Россия 24".

В феврале 2019 года Дональд Трамп не согласился с представителями разведслужб, которые пытались убедить президента в том, что Северная Корея способна нанести по Америке удар баллистической ракетой. По словам бывшего главы ФБР Эндрю Маккейба, свою позицию американский лидер тогда объяснил тем, что Владимир Путин заверил его: ракет, способных достичь США, у северокорейцев нет.