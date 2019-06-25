В Ницце Boeing врезался в здание аэропорта

ЧП произошло в аэропорту Ниццы. Boeing врезался в здание воздушной гавани. Самолет промахнулся после посадки и задел крылом выход, куда обычно подают телетрап.

Видео опубликовано в Twitter Кувейтских авиалиний — именно с их самолетом произошла авария. Предварительная версия: небрежность сотрудников, следивших за рулением Boeing.

Случилось это вечером в понедельник, 24 июня. Обратный рейс того же самолета пришлось отменить, экипаж и пассажиров эвакуировать. Недовольство высказали и клиенты других авиакомпаний – по "эффекту домино" в аэропорту возникли задержки.

После парижских авиагаваней аэропорт Ниццы — самый загруженный во Франции, летом он обслуживает до полутора миллионов пассажиров в месяц.