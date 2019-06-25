В КНР водитель упал со скалы высотой 150 метров и выжил

В Китае водитель сорвался с высоты 150 метров и чудом остался жив. Кадры спасения публикует издание Daily Mail.

Он ехал по узкой горной дороге, через какое-то время почувствовал недомогание и потерял управление. Автомобиль на высокой скорости слетел со скалы и разбился о камни, но водитель успел вылететь из машины. Очевидцы вызвали спасателей и полицию.

Пострадавшего поднимали с помощью специального троса. Операция по спасению длилась три часа. В результате везучий водитель отделался лишь переломом руки и небольшими ссадинами, передает телеканал "Россия 24".