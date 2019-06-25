В аэропорту Братиславы задержали пассажиров-неонацистов

В международном аэропорту Братиславы задержали пассажиров с неонацистскими материалами. Как сообщает словацкое радио, речь идет об одном гражданине Чехии и двух гражданах Словакии, которые прилетели из Киева.

Они пытались ввезти в Евросоюз майки с неонацистской символикой и изображением солдат СС, передает телеканал "Россия 24".

Ведется следствие. Задержанных подозревают в пропаганде экстремизма и расовой нетерпимости, за что им может грозить уголовное наказание.