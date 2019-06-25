Число погибших от взрывов в Казахстане выросло

Число погибших от взрывов боеприпасов в Казахстане возросло до двух. Один из них гражданский, второй — военнослужащий. Об этом сообщил премьер-министр страны Аскар Мамин на заседании правительства.

Он выразил соболезнования родным и близким, передает телеканал "Россия 24". Также Мамин отметил, что раненым продолжают оказывать помощь. В больницах остаются почти 90 человек, 15 — в реанимации.

Взрывы на военных складах в городе Арысе продолжаются, заявили в МВД республики. Работы по тушению пожара из-за этого приостановлены. Жителей эвакуировали еще накануне. Возбуждено уголовное дело.