Кубок Америки. Уругвай обыграл Чили и вышел в плей-офф

В футбольном Кубке Америки завершился групповой этап. В заключительный матчах раунда определились последние участники плей-офф турнира. Среди них особняком стоит центральный матч дня между лидеров группы "С" — сборных Уругвая и Чили.



Накануне матча чилийцы уже досрочно оформили себе выход в 1/4 финала, а вот вопрос по второй путёвке оставался открытым. Уругвай гипотетически могла потеснить Япония. Однако уругваец Эдинсон Кавани забил на 82 минуте единственный гол матча, и обеспечил выход Уругвая в плей-офф. Япония же, в свою очередь, сыграла вничью с Эквадором — 1:1.

🇺🇾⚽️ Edinson Cavani in #CHIURU:



1 shot

1 goal



Super header to give #Uruguay the lead late on, after #Chile had created most of the chances. Clinical from El Matador.#CopaAmerica pic.twitter.com/8V7HrezIWW — Joga Bonito (@Jasoninho10) 25 июня 2019 г.

По итогам всех матчей группы "С" Уругвай набрал семь очков и занял итоговое первое место, Чили с шестью баллами — на втором, Япония с двумя — на третьем, а Эквадор с одним замкнул таблицу.



В плей-офф Кубка Америки вышли сборные Бразилии, Венесуэлы, Колумбии, Аргентины, Уругвая, Чили, Перу и Парагвая.



Таким образом, четвертьфинальные пары турнира распределились следующим образом: Бразилия — Парагвай, Венесуэла — Аргентина, Колумбия — Чили, Уругвай — Перу. Матчи состоятся 28 и 29 июня.