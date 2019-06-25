Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
25 июня 201913:42

Бурейский оползень вошел в десятку крупнейших мировых катаклизмов

ГТРК "Дальневосточная"

Бурейская аномалия — в десятке крупнейших подобных мировых катаклизмов. Об этом после проведенных в районе схода оползня исследований сообщили научные сотрудники сразу нескольких институтов. Что поставило ЧП на Бурее в один ряд со столь масштабными природными явлениями, расскажет корреспондент ГТРК "Дальневосточная" Татьяна Шевчук.

После всех зимних потрясений Бурея, кажется, наконец успокоилась. Уровни воды в верхнем и нижнем бьефах сравнялись. Русло увеличилось по всем параметрам. Чтобы разобраться в причинах оползня, специалисты прошли десятки километров по воде и земле. Вечной мерзлоты, считавшейся ранее одной и причин ЧП, на месте не обнаружено.

Ученые пришли к выводу, что миллионы тонн грунта сошли в Бурею из-за влияния тектонического дробления пород, большого угла наклона горы, и человеческого фактора. 

"Когда здесь построили водохранилище, вода поднялась на высоту до семидесяти метров. Она проникла в основание горного склона и таким образом снизила его устойчивость", — пояснил замдиректора института водных экологический проблем ДВО РАН Алексей Махинов.

Точные данные по высоте возникшей в результате схода пород волны эксперты получили только сейчас. До последнего момента считалось, что максимальная высота потока воды составляла около шестидесяти метров. Однако эти цифры оказались заниженными.

"Деревья на левом берегу нового русла Буреи расположены на высоте в 35 метров. При этом вода поднялась еще на 10 метров выше этой отметки. На правом берегу, где находился лагерь военных, а после спасателей и ученых, всплески достигли максимальной высоты в 90 метров. Эти показатели позволяют включить бурейское цунами в десятку крупнейших катаклизмов в мире", — сообщает Татьяна Шевчук.

Все полученные данные понадобятся, чтобы создать математическую модель для прогнозирования последствий аналогичных ЧП. Пока же предсказать подобные явления практически невозможно. Поэтому в районе бурейской аномалии необходимо вести постоянный мониторинг. Ученые уже планируют сюда новую экспедицию. Полную картину произошедшего на реке смоделируют после анализа всей поступившей в рамках наблюдения информации.

Текст: ГТРК "Дальневосточная"

Сейчас

12:50

Возле Камчатки произошло землетрясение

12:15

Московский суд приговорил польского шпиона к 14 годам тюрьмы

11:30

Чемпион-дзюдоист убит в Тольятти

10:09

В Москве задержали грабителя, травившего прохожих газировкой

07:00

Число погибших от взрывов в Арыси выросло

05:49

"Союз МС-11" приземлился в степи Казахстана

05:21

"Самый сложный запуск" ракеты Falcon Heavy отложен

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Украинская делегация опротестовала полномочия России в ПАСЕ и покинула зал заседаний

Украинская делегация опротестовала полномочия России в ПАСЕ и покинула зал заседаний

1 час назад
По месту жительства грабителя с газировкой найдены пакеты с белым порошком

По месту жительства грабителя с газировкой найдены пакеты с белым порошком

1 час назад
В Арысе спасли пропавшего во время взрывов военнослужащего

В Арысе спасли пропавшего во время взрывов военнослужащего

1 час назад
На форуме "Армия-2019" показали новейшие беспилотники

На форуме "Армия-2019" показали новейшие беспилотники

2 часа назад
Московский суд приговорил польского шпиона к 14 годам тюрьмы

Московский суд приговорил польского шпиона к 14 годам тюрьмы

1 час назад
"Уйдите к чертовой матери!": фельдшер отказалась помогать мужчине с инсультом

"Уйдите к чертовой матери!": фельдшер отказалась помогать мужчине с инсультом

1 час назад
Топ-5 лучших олимпийских городов

Топ-5 лучших олимпийских городов

7 часов назад
Актеры МХАТа просят Путина вернуть Дорониной пост худрука

Актеры МХАТа просят Путина вернуть Дорониной пост худрука

1 час назад
Чемпион-дзюдоист убит в Тольятти

Чемпион-дзюдоист убит в Тольятти

2 часа назад
На Урале раскопали ритуальный комплекс бронзового века

На Урале раскопали ритуальный комплекс бронзового века

41 минута назад
"Роскосмос": при посадке "Союза" все системы отработали штатно

"Роскосмос": при посадке "Союза" все системы отработали штатно

3 часа назад
МТС провел ребрендинг

МТС провел ребрендинг

11 часов назад
"Горе от ума": министр образования Хакасии перепутала Радищева с Грибоедовым

"Горе от ума": министр образования Хакасии перепутала Радищева с Грибоедовым

4 часа назад
Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

20.06.2019 08:35
Falcon Heavy везет на орбиту атомные часы и прах ученых

Falcon Heavy везет на орбиту атомные часы и прах ученых

11 минут назад
Кофе поможет в борьбе с ожирением и диабетом

Кофе поможет в борьбе с ожирением и диабетом

24 минуты назад
Илон Маск предрекает очередную катастрофу для человечества

Илон Маск предрекает очередную катастрофу для человечества

43 минуты назад
Четыре года за допинг: россияне Чернышов и Печенкин отстранены от биатлона

Четыре года за допинг: россияне Чернышов и Печенкин отстранены от биатлона

1 час назад
Работодателям понравится: учёные выяснили, чем хороша собака на работе

Работодателям понравится: учёные выяснили, чем хороша собака на работе

1 час назад
"Это лишние люди": врачи выступили против родственников в реанимации

"Это лишние люди": врачи выступили против родственников в реанимации

1 час назад
Хоккейный ЦСКА признан лучшим клубом Европы

Хоккейный ЦСКА признан лучшим клубом Европы

2 часа назад
Сибиряк отсудил 400 тысяч за выбитую коровой почку

Сибиряк отсудил 400 тысяч за выбитую коровой почку

2 часа назад
Mail.Ru избавит пользователей от необходимости помнить пароли

Mail.Ru избавит пользователей от необходимости помнить пароли

2 часа назад
Сотрудник автосервиса на скорости 250 км/ч уходил от погони на угнанной BMW

Сотрудник автосервиса на скорости 250 км/ч уходил от погони на угнанной BMW

2 часа назад
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море

Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море

2 часа назад
Буйный москвич спрятался от полиции под поездом метро

Буйный москвич спрятался от полиции под поездом метро

3 часа назад
Дело о честности: в каких странах люди чаще возвращают потерянные кошельки

Дело о честности: в каких странах люди чаще возвращают потерянные кошельки

3 часа назад
Косаток не могут выпустить в море из-за шторма

Косаток не могут выпустить в море из-за шторма

3 часа назад
Противостояние Вашингтона и Тегерана: диалог с ножом у горла

Противостояние Вашингтона и Тегерана: диалог с ножом у горла

4 часа назад
Как бывшую кондитерскую фабрику в жилой квартал превратят

Как бывшую кондитерскую фабрику в жилой квартал превратят

4 часа назад
Футболист грубым приемом остановил выбежавшего на поле болельщика

Футболист грубым приемом остановил выбежавшего на поле болельщика

4 часа назад
Вести.net: Microsoft просит пользователей отказаться от макросов в Excel

Вести.net: Microsoft просит пользователей отказаться от макросов в Excel

4 часа назад
В доме родителей сбежавшей с миллионами кассирши прошли обыски

В доме родителей сбежавшей с миллионами кассирши прошли обыски

4 часа назад
Кубок Америки. Уругвай обыграл Чили и вышел в плей-офф

Кубок Америки. Уругвай обыграл Чили и вышел в плей-офф

5 часов назад
Стрельба в Сан-Хосе в Калифорнии: пять человек погибли

Стрельба в Сан-Хосе в Калифорнии: пять человек погибли

6 часов назад
"Кокаиновый король Милана" Морабито сбежал из тюрьмы в Монтевидео

"Кокаиновый король Милана" Морабито сбежал из тюрьмы в Монтевидео

6 часов назад
В Ницце Boeing врезался в здание аэропорта

В Ницце Boeing врезался в здание аэропорта

7 часов назад
Врачи: отравление Алибасова - "абсолютная липа"

Врачи: отравление Алибасова - "абсолютная липа"

9 часов назад
CHANEL от Захаровой за 80 тысяч

CHANEL от Захаровой за 80 тысяч

10 часов назад
Красивый, честный, строгий: ушел актер Андрей Харитонов

Красивый, честный, строгий: ушел актер Андрей Харитонов

16 часов назад
Дорога. Автомобиль. Девушка. Полный пердимонокль (видео с двойным дном)

Дорога. Автомобиль. Девушка. Полный пердимонокль (видео с двойным дном)

18 часов назад
Пропавшие миллионы: директор Быстрицкой и ее сестра обвинили друг друга в страшном

Пропавшие миллионы: директор Быстрицкой и ее сестра обвинили друг друга в страшном

20 часов назад
"Курск": стало известно, в каком виде фильм выйдет в российский прокат

"Курск": стало известно, в каком виде фильм выйдет в российский прокат

23 часа назад
Какими жуткими были бы реальные девушки, если бы выглядели как диснеевские принцессы

Какими жуткими были бы реальные девушки, если бы выглядели как диснеевские принцессы

24.06.2019 13:53
Помогите Сашеньке с пороком сердца

Помогите Сашеньке с пороком сердца

24.06.2019 12:55
"Заряженное" кросс-купе Audi SQ8 получило мотор как у Bentley Bentayga

"Заряженное" кросс-купе Audi SQ8 получило мотор как у Bentley Bentayga

24.06.2019 10:58
Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

19.06.2019 19:30