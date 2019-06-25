Бурейский оползень вошел в десятку крупнейших мировых катаклизмов

Бурейская аномалия — в десятке крупнейших подобных мировых катаклизмов. Об этом после проведенных в районе схода оползня исследований сообщили научные сотрудники сразу нескольких институтов. Что поставило ЧП на Бурее в один ряд со столь масштабными природными явлениями, расскажет корреспондент ГТРК "Дальневосточная" Татьяна Шевчук.

После всех зимних потрясений Бурея, кажется, наконец успокоилась. Уровни воды в верхнем и нижнем бьефах сравнялись. Русло увеличилось по всем параметрам. Чтобы разобраться в причинах оползня, специалисты прошли десятки километров по воде и земле. Вечной мерзлоты, считавшейся ранее одной и причин ЧП, на месте не обнаружено.

Ученые пришли к выводу, что миллионы тонн грунта сошли в Бурею из-за влияния тектонического дробления пород, большого угла наклона горы, и человеческого фактора.

"Когда здесь построили водохранилище, вода поднялась на высоту до семидесяти метров. Она проникла в основание горного склона и таким образом снизила его устойчивость", — пояснил замдиректора института водных экологический проблем ДВО РАН Алексей Махинов.



Точные данные по высоте возникшей в результате схода пород волны эксперты получили только сейчас. До последнего момента считалось, что максимальная высота потока воды составляла около шестидесяти метров. Однако эти цифры оказались заниженными.



"Деревья на левом берегу нового русла Буреи расположены на высоте в 35 метров. При этом вода поднялась еще на 10 метров выше этой отметки. На правом берегу, где находился лагерь военных, а после спасателей и ученых, всплески достигли максимальной высоты в 90 метров. Эти показатели позволяют включить бурейское цунами в десятку крупнейших катаклизмов в мире", — сообщает Татьяна Шевчук.



Все полученные данные понадобятся, чтобы создать математическую модель для прогнозирования последствий аналогичных ЧП. Пока же предсказать подобные явления практически невозможно. Поэтому в районе бурейской аномалии необходимо вести постоянный мониторинг. Ученые уже планируют сюда новую экспедицию. Полную картину произошедшего на реке смоделируют после анализа всей поступившей в рамках наблюдения информации.