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25 июня 201909:45

Из-за взрывов в Казахстане остановлены 20 поездов

фото ТАСС

Из-за взрывов боеприпасов в казахстанском городе Арысь задерживаются поезда.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки", остановились 20 поездов, в которых находятся более 8 тысяч пассажиров. На всех крупных вокзалах организовано размещение пассажиров, они обеспечены питанием и водой. Для их перевозки привлекли автобусы. По желанию пассажиров им вернут деньги за билеты.

Между тем число погибших от взрывов склада с боеприпасами возросло до двух. Один из них гражданский, второй — военнослужащий. Об этом сообщил премьер-министр страны Аскар Мамин на заседании правительства. Он выразил соболезнования родным и близким и отметил, что раненым продолжают оказывать помощь, сообщает "Россия 24".

В больницах остаются почти 90 человек, 15 из них находятся в реанимации. Взрывы на военных складах в городе Арыси продолжаются. Из-за этого работы по тушению пожара приостановлены. Жителей эвакуировали еще накануне. Возбуждено уголовное дело.

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