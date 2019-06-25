Артемий Панарин заинтересовал четыре клуба НХЛ

Российский хоккеист Артемий Панарин в текущее межсезонье может сменить клубную прописку, покинув "Коламбус Блю Джекетс". К 27-летнему россиянину проявляют заинтересованность сразу четыре клуба Национальной хоккейной лиги.

Свое будущее Панарин в ближайшее время обсудит с "Флоридой Пантерз", "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Нью-Йорк Айлендерс", а также со своим бывшим клубом "Чикаго Блэкхоукс", сообщает "Спорт день за днем" со ссылкой на журналиста Дэвида Паньотта. "Слышал, что возвращаться в "Чикаго" Панарин не планирует. А вот "Айлендерс" готовы очень актвиено вести себя в отношении Панарина и хотят всполошить рынок в нынешнее межсезонье", — заявил Паньотт.

Впрочем, одним из вероятных вариантов продолжения карьеры Панарина также рассматривается "Флорида". Россиянина устраивают относительно низкие налоги и мягкий климат региона. При этом, в "Пантерз" также намерены приобрести вратаря "Коламбуса" Сергея Бобровского.