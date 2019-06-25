"Горе от ума": министр образования Хакасии перепутала Радищева с Грибоедовым
Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина в прямом эфире местного телеканала назвала Александра Радищева автором комедии "Горе от ума", вышедшей из-под пера Александра Грибоедова.
Ведущий телеканала "Абакан-24" Алексей Кириченко в ходе разговора с главой ведомства поинтересовался, насколько актуально изучение русской литературы XVIII века в современной школе, обратив внимание на то, что ученикам зачастую попросту непонятны многие слова из произведений.
- Радищева, кстати, сейчас проходят? — полюбопытствовал он.
- Да, "Горе от ума" проходят, — ответствовала Гимазутина, добавив, что "ребятишкам сейчас трудно".
Ведущий, судя по записи, заметил ошибку, но не стал обсуждать ее в эфире. После окончания передачи, по его словам, чиновница сама назвала допущенную оговорку непростительной.
Наиболее известным произведением поэта и философа Александра Радищев остается "Путешествие из Петербурга в Москву".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Россия возвращается в ПАСЕ
- Спускаемый аппарат "Союза" приземлился в казахстанской степи
- Каспийская флотилия поднята по тревоге
- Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку
- Число погибших от взрывов в Казахстане выросло
Самое читаемое
-
Стало известно, чем закончилась история с запиской, за которую стыдно Путину
- Грузинские футболисты устроили антироссийский демарш
- Ультраполярное вторжение: в Москву придет дождливая осень
- Американка российского происхождения и ее дети найдены убитыми в Нью-Йорке
- Рассекречены уникальные материалы о штурме Брестской крепости
Телеканал "Россия"
-
"Привет, Андрей!": Алибасов расцеловал Малахова и поинтересовался, кто он
- Ради спасения матери девушка готова продать свою почку
- Вышел трейлер романтического фильма "Серебряные коньки"
- Судьба Анжелики Агурбаш. "Я развелась, чтобы не быть рабыней"
Вести.Экономика
-
Большая ошибка Запада на Ближнем Востоке
- Топ-5 лучших олимпийских городов
- США применили новые санкции против властей Ирана
- Котировки золота обновили максимум с 2013 года
- Прогноз: хотя бы нефть напомнит G20 о судьбе основателя WikiLeaks
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "Замена Android" от Huawei: первые скриншоты
- Так выглядит Samsung Galaxy Note10
- Эти смартфоны чинят чаще всего
- В Telegram появится конкурент "Яндекс.Новостей"
Авто.Вести.Ru
-
Тест новой Lada Granta Cross и ответы на вопросы (+видео)
- В Москве взорвался еще один автомобиль - теперь уже на МКАД (видео)
- Госдума рассмотрит законопроект об отмене запрета на тонировку стекол
- Роскачество объяснило, как защитить машину от угона
- "Заряженное" кросс-купе Audi SQ8 получило мотор как у Bentley Bentayga
Недвижимость
-
Землю с мусором и травой могут изъять
- Поликлиникам присвоят звезды, как отелям
- Мужчина замуровал вход в квартиру, которую продали за долги
- Подводные камни: что прячется за большой скидкой на квартиру
- Роман Абрамович хочет купить самую дорогую виллу в Израиле
- Найдены самые дешевые съемные квартиры в Москве
Вести.Медицина
-
Худшие опасения по поводу донорских органов в Китае подтвердились
- Спорт после алкоголя: насколько это вредно для организма
- Плотоядная бактерия поражает людей на пляжах
- В России отзывают еще один препарат от кашля
- Йогурт снижает риск рака кишечника у мужчин
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Ростуризм рассказал, что делать с "невозвратными" билетами в Грузию
- В столице наградили лучших участников исторической акции "Диктант Победы"
- Врачи Морозовской больницы спасли легкое трехлетнего ребенка
- Останки 400 бойцов Красной армии перезахоронили в Солнечногорском районе
- Дуб в усадьбе Кривякино может стать памятником живой природы
- "Иоланта" прозвучала по-новому на фестивале Чайковского в Клину
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
МРТ на ходу: портативный аппарат поместится даже в машине скорой помощи
- Во власти бактерий: темперамент детей зависит от микроорганизмов
- Медики подтвердили связь между деменцией и нарушением сердечного ритма
- Почти как живая: новая рыба-робот получает энергию от синтетической крови
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
В Сочи подвели итоги юбилейный "Кинотавр"
- Жанна Бичевская принимает поздравления с юбилеем
- "Большой художник". Мир искусства лишился Франко Дзеффирелли
- 65 лет назад родился Сергей Курёхин
Москва 24
-
Синоптики рассказали, когда в Москве закончится осеннее ненастье
- Телеканал Москва 24 попал в "дьявольскую" квартиру, откуда изъяли детей
- Уснувшую пассажирку забыли на борту самолета
- Момент взрыва автомобиля на МКАД попал на видео
- Пес спас младенца, брошенного матерью в парке