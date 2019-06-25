Футболист грубым приемом остановил выбежавшего на поле болельщика

В заключительном матче группового этапа Кубка Америки между командами Уругвая и Чили произошел инцидент с участием болельщика. На знаменитом стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро он выбежал на поле в маске петуха и прервал встречу.

Виновником стал болельщик сборной Уругвая – он прорвался сквозь стюардов, устремился на поле и по пути надел на себя маску петуха. В ней он пробежал полполя и продолжил бы свой забег в том числе и от преследующих его сотрудников охраны, если бы не защитник Чили Гонсало Хара, который ударом сзади остановил нарушителя спокойствия. Мужчина упал и был схвачен.

Игра приостановилась на две минуты, а футболисты Уругвая возмутились удару чилийца, пытаясь выпросить желтую карточку для соперника. Но главный арбитр матча оставил эпизод без внимания. Спустя 10 минут после инцидента уругвайцы забили, выиграли матч и вышли в плей-офф с первого места, обогнав Чили.

Напомним, что ранее в финальном матче Лиги чемпионом между английскими "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" на поле выбежала полуголая модель. Но с ней футболисты и стюарды были более обходительны.