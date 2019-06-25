"Роскосмос": при посадке "Союза" все системы отработали штатно

В "Роскосмосе" опровергли сообщения о возникновении нештатной ситуации при посадке корабля "Союз МС-11", на котором на Землю вернулись россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн.

"По результатам анализа телеметрической информации при проведении посадки экипажа все бортовые системы и агрегаты "Союза МС-11" (в том числе комбинированная двигательная установка) отработали в штатном режиме, в строгом соответствии с программой полста. Замечаний нет", — заявили "Интерфаксу" в госкорпорации.

Резервный коллектор был подготовлен к использованию на случай необходимости уже после выполнения всех задач посадки, подчеркнули в компании.

Ранее в NASA сообщили, что при сходе с орбиты у "Союза" отказал основной коллектор двигателя (комплект топливных баков с магистралями и клапанами). Однако на спуск эта нештатная ситуация не повлияла, так как автоматически был задействован резервный коллектор.

"Союз" с экипажем успешно приземлился сегодня рано утром в казахстанской степи, в 148 километрах от Жезказгана. Работу на Международной космической станции продолжили россиянин Алексей Овчинин и астронавты NASA Кристина Кук и Ник Хейг.