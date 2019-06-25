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25 июня 201911:59

На форуме "Армия-2019" показали новейшие беспилотники

фото: youtube.com/Минобороны России

Новейший беспилотник "Корсар" презентовали на международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Как поясняют создатели, это небольшой разведывательный дрон: максимальный взлетный вес – 200 килограммов, предельная скорость – 150 километров в час, а топлива роботу хватает на 120 километров, сообщает агентство ТАСС.

Впервые "Корсара" показали в 2018 году на Параде Победы 9 мая в Москве. Позднее Министерство обороны опубликовало видео испытаний дрона. Военные показали, как БПЛА ведет разведку и корректирует огонь артиллерии.


Между тем военный технополис "Эра" представил дрона, который маскируется под птицу. Несмотря на скоромные размеры, беспилотник весит всего 5 килограммов, он оснащен системой лазерного целеуказания и способен провести в воздухе до 40 минут. Специалисты технополиса добавили, что разработали еще одного дрона. Он имитирует уже конкретное пернатое – сокола. Робот даже способен издавать характерный крик этой птицы.

Также на форуме "Армия" стало известно, что в 2019 году заканчиваются государственные испытания планирующей бомбы "Дрель". После чего будет принято решение о запуске серийного производства. Разработчики уточняют, что бомба может самостоятельно пролететь несколько десятков километров, поэтому самолету не нужно заходить в зону действия вражеской ПВО, чтобы сбросить боеприпас.

Начинка "Дрели" – самоприцеливающиеся боевые элементы, запрограммированные на уничтожение только военной техники противника. При этом удар по гражданским объектам исключен. Если они не нашли цель, то самоуничтожаются.

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