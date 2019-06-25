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25 июня 201910:36

"Милан" и "Интер" лишатся стадиона "Сан-Сиро"

Итальянские футбольные клубы "Милан" и "Интер" объявили о том, что в скором времени их совместный стадион "Сан-Сиро" будет снесен. Представители клубов собираются построить новую арену в непосредственной близости от старого.

"Мы делаем новый "Сан-Сиро" рядом со старым, — признался президент "Милана" Паоло Скарони, слова которого приводит Спортс.Ru со ссылкой на ANSA. – На месте старого стадиона появятся новые постройки". Информацию подтвердил и генеральный директор "интеристов" Алессандро Антонелло.

По планам представителей обоих клубов новую арену рассчитывают ввести в эксплуатацию к старту сезона 2022/23. Вместительность и стоимость нового сооружения остается неизвестной. Напомним, что "Сан-Сиро" является постройкой 1926 года.

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