Вячеслав Володин: заявка на подтверждение полномочий России в ПАСЕ подана
Делегация России подала заявку на участие в сессии ПАСЕ, подтвердил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Это было сделано сразу после того, как накануне ПАСЕ приняла резолюцию, защищающую права национальных делегаций, и пригласила РФ участвовать в июньской сессии.
"Дебаты проходили на протяжении многих часов, и, несмотря на то, что ортодоксальная часть ПАСЕ делала все для того, чтобы блокировать принятие резолюции, эта резолюция принята, здравое большинство отстояло позицию", — рассказал Володин.
Однако полноценное возвращение России к работе в ПАСЕ наступит только после полного подтверждения полномочий делегации, подчеркнул он.
Председатель Госдумы не исключил, что "деструктивные силы, которые в меньшинстве, но присутствуют в ПАСЕ", попытаются сделать так, чтобы полномочия российской делегации не были всеобъемлющими.
"Но совершенно очевидно, что ПАСЕ сделала серьезные шаги по демократизации парламентской структуры, по защите основополагающих прав национальных делегаций, и это правильное решение", — подытожил председатель Госдумы РФ.
При этом глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой по прибытии в здание Совета Европы отметил, что Россия не потерпит никаких ограничений своих полномочий.
"Полномочия оспариваются вообще в целом. Нет такой процедуры — разделять полномочия на основные и второстепенные", — пояснил политик.
Он также указал, что взнос в бюджет Совета Европы будет выплачен только после полного восстановления полномочий ее делегации в ПАСЕ. При этом Толстой подчеркнул, что Россия не намерена выполнять те резолюции ПАСЕ, которые были приняты в отсутствии ее делегации.
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