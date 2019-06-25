Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море

Известный боксер Владимир Кличко и его семья попали в огненную ловушку в Средиземном море. Как сообщает немецкое информагентство DPA, на судне, которое направлялось с испанского острова Ибица на Мальорку, вспыхнул пожар.

В этот момент яхта находилась примерно в 11 километрах от берега.

На помощь спортсмену и его семье пришла испанская береговая охрана, все находившиеся на яхте были спасены, пожарная служба Мальорки взяла ситуацию под контроль.

Возгорание произошло в машинном отделении, но что именно стало его причиной, пока неизвестно, передает ТАСС.

В испанской службе спасения на море в комментарии РИА Новости уточнили, что яхту под испанским флагом нашли дрейфующей в десяти милях (примерно 16 километров) от порта Адриано.

Судно Salvamar Acrux доставило ее в порт Адриано, где и был потушен пожар. На борту загоревшейся в Средиземном море яхты находились девять человек, никто не пострадал.