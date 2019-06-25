"Это лишние люди": врачи выступили против родственников в реанимации
В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий родственникам больного посещать реанимацию. Раньше такая возможность не была закреплена законодательно, напоминает News.ru.
По новым правилам, человек, пришедший в палату интенсивной терапии, не должен иметь признаков острых инфекционных заболеваний (при этом справку предъявлять не нужно). Посетитель обязан надеть халат и бахилы, помыть руки и выключить мобильник. Людей в нетрезвом состоянии и с неадекватным поведением, а также детей до 12 лет не пустят.
Мнения врачей по поводу нововведений разделись. Так, главный врач столичной ГКБ № 64 Ольга Шарапова считает, что свободный доступ родственников в реанимацию — отличная идея. По ее словам, врачи и медперсонал более эффективно стали проводить лечебный процесс, конфликтов не возникает.
Кардиолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Кремнев заявил, что родственники в реанимации — это лишние люди и дополнительная нагрузка для врачей. По его мнению, такой закон пользы не принесет.
"Родственники задают вопросы, создают нервозную обстановку, занимают место у больного. При том что палаты интенсивной терапии обычно небольшие, и лежат там несколько человек", — отметил он.
Еще одна причина, по которой медики выступают против, — угроза распространения инфекций. Внешне здоровый человек может быть носителем вируса, которым может заразить пациентов реанимации.
В свою очередь врач санавиации Ярослав Заплюсвичка рассказал, что врачи и раньше пускали родственников в реанимацию, но "оценивая адекватно тех, кого пускают".
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