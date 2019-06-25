Чемпион-дзюдоист убит в Тольятти

В Тольятти убит чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир. 27-летний спортсмен скончался в результате конфликта четырех мужчин в одном из тольяттинских кафе. Инцидент произошел вечером 24 июня.

Разногласия мужчин начались из-за долгов за сельхозпродукцию. Как сообщает РИА Новости, по ходу разборок в ход пошло как огнестрельное, так и холодное оружие. В результате конфликта один человек угодил в больницу с ножевыми и огнестрельными ранениями, а вот Кушнир был найден мертвым неподалеку от места драки с колото-резанными ранениями спины и головы.

Возбуждено уголовное дело об убийстве и о покушении на убийство. Подозреваемый в покушении задержан, а вот подозреваемому в убийстве удалось скрыться с места событий. Он объявлен в розыск.

Евгений Кушнир в 2019 году стал чемпионом Самарской области по дзюдо в весовой категории 81 килограмма.