Сотрудник автосервиса на скорости 250 км/ч уходил от погони на угнанной BMW

Несколько экипажей белорусской Госавтоинспекции по меньше мере 20 минут гонялись за BMW X5 М без номеров, водитель которой "осваивал" не только дороги, но и окрестные поля. Преследование на скорости 250 километров в час сняли на видео.

Описанные события произошли около девяти часов утра на 11-м километре трассы М3, связывающей Минск и Витебск. Синий кроссовер двигался по дороге с превышением скорости, требование остановиться находившийся за рулем молодой человек проигнорировал, когда же на хвост ему сели полицейские машины, вдавил педаль газа в пол.

Несмотря на стремительный разгон вплоть до 250 километров в час, оторваться нарушителю не удалось, а потому он решил попытать счастья на бездорожье. Однако инспекторы настигли его в полях, когда же гонщик попытался вернуться на трассу, ему блокировали выезды и вытащили из салона.

Правонарушителем оказался 27-летний сотрудник автосервиса, которому так приглянулась отданная в ремонт машина, что он решил испытать ее в действии, несмотря на отсутствие номеров и водительских прав, которых его лишили ранее. На угонщика составили восемь административных протоколов.