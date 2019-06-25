Актеры МХАТа просят Путина вернуть Дорониной пост худрука

Актеры Московского художественного академического театра им. Горького попросили президента Владимира Путина вернуть полномочия худрука Татьяне Дорониной.

В декабре 2018 года художественным руководителем вместо Дорониной, которая возглавляла театр с 1987 года, был назначен продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков. Доронина стала президентом театра.

Как сообщает "Интерфакс", мхатовцы записали видеообращение к главе государства, в котором рассказали, что в театре сложилась критическая ситуация. Его превратили в прокатную площадку, а классический репертуар "замещается спектаклями низкого художественного уровня". По их словам, Доронину лишили всех полномочий, в том числе влияния на репертуарную и художественную политику театра.

Официальных комментариев представителей театра пока нет.