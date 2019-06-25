По месту жительства грабителя с газировкой найдены пакеты с белым порошком

В Москве задержали серийного грабителя, который угощал прохожих отравленной газировкой, после чего обворовывал людей. Уголовное дело взяла под контроль столичная прокуратура.

Пострадали, по предварительным данным, более 20 человек. Известно, что одна из жертв на несколько дней впала в кому и очнулась в реанимации Боткинской больницы.

В ходе обыска квартиры задержанного обнаружены свертки с белым порошком. Чем он травил людей, еще предстоит выяснить экспертам. Орудовал преступник в районе Чистых прудов, представлялся разными именами, причем втирался в доверие и к одиноким прохожим, и к целым компаниям молодежи.

"Пить хочется — можно глотнуть фанты. Я делаю глоток, затем Ян и Люся делают глоток. И следующий кадр — я вижу, как Ян падает с высоты своего роста, я сам сажусь на землю, и на меня падает Людмила. После этого — щелк, и я уже в больнице лежу", — рассказал один из пострадавших.