В Северном федеральном университете создадут центр по изучению Арктики. Он будет заниматься проблемами освоения высоких широт, сообщает ГТРК "Поморье".

Инициаторами появления научно-образовательного центра мирового уровня стали региональное правительство, а также крупнейшие предприятия Архангельской области. Среди них — судоремонтный центр "Звездочка", судостроительный комплекс "Севмаш" и проектно-технологическое бюро "Онега". Подключатся к работе центра и карельские ученые.

Проблемы и перспективы развития российской Арктики необходимо изучать и анализировать комплексно, основываясь на новых технологиях и результатах последних исследований. Так прокомментировал планы по созданию центра губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Работа центра будет реализована в рамках нацпроекта "Наука".