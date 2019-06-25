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25 июня 201912:46

В Северном федеральном университете создадут центр по изучению Арктики

ГТРК "Поморье"

В Северном федеральном университете создадут центр по изучению Арктики. Он будет заниматься проблемами освоения высоких широт, сообщает ГТРК "Поморье".

Инициаторами появления научно-образовательного центра мирового уровня стали региональное правительство, а также крупнейшие предприятия Архангельской области. Среди них — судоремонтный центр "Звездочка", судостроительный комплекс "Севмаш" и проектно-технологическое бюро "Онега". Подключатся к работе центра и карельские ученые.

Проблемы и перспективы развития российской Арктики необходимо изучать и анализировать комплексно, основываясь на новых технологиях и результатах последних исследований. Так прокомментировал планы по созданию центра губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Работа центра будет реализована в рамках нацпроекта "Наука".

Текст: ГТРК "Поморье"

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