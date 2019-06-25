В Арысе спасли пропавшего во время взрывов военнослужащего

В больницу казахского Шымкента доставили пропавшего в понедельник днем военнослужащего, который пострадал во время взрывов на складе боеприпасов в Арысе. Появились новые кадры эвакуации жителей 45-тысячного города.

Спустя сутки после начала канонады в Арысе прекратились взрывы, сообщил замглавы МВД Казахстана. По его сведениям, повреждения получили около 80% домов, жертвами ЧП стали водитель легковушки, в которую попал снаряд, и контрактник, чье тело обнаружили близ воинской части — молодой человек пытался укрыться среди построек, но был смертельно ранен.

Его коллеге повезло больше — сегодня раненного солдата, о чьей судьбе не было ничего известно более 15 часов, обнаружила поисковая группа, работающая на месте трагедии.

Город оцеплен, улицы прочесывают группы саперов в поисках неразорвавшихся снарядов и пострадавших людей. Над Арысом кружат вертолеты дроны, оповещающие об обнаружении взрывоопасных предметов. Военнослужащие не исключают, что взрывы могут возобновиться.

В больницах Шымкента находятся 165 пострадавших, 15 из них — в тяжелом состоянии в реанимации. Одна из спасенных женщин родила во время эвакуации в ближайшем селе, новорожденную дочку она решила назвать в честь матери подобравшего ее водителя, передает Tengrinews.kz.

Бежавшие от взрывов сетуют на то, что многие автовладельцы отказывались подвозить шедших вдоль дороги людей, хотя ехали в одиночестве или с пустующими задними сиденьями.